Mostra di arte pittura e fotografia nel segno di San Gennaro a Napoli, alla real cappella del tesoro più grande e prezioso al mondo

Sabato 23 settembre alle ore 11, presso l’Appartamento Storico del Domenichino situato al II piano del Museo del Tesoro di San Gennaro in Via Duomo 149, è stata inaugurata con un vernissage la VII edizione della mostra “Operazione San Gennaro Art 2017”, organizzata dal Club per l’UNESCO di Napoli in collaborazione con la Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, e con il patrocinio morale del Comune di Napoli. L’evento espositivo sarà visitabile dal 23 settembre fino al 3 ottobre, secondo le modalità e gli orari di ingresso e fruizione della cappella e del museo annesso (che solitamente è aperto dalle 9 alle 16.30, la domenica fino alle 17.30, con un intervallo a ora pranzo), ma sicuramente fino alle ore 14 in questi giorni un responsabile sarà presente nella struttura per consentire la fruizione delle opere esposte. All’inaugurazione hanno preso parte, oltre agli artisti partecipanti, il presidente del Club per L’UNESCO di Napoli professor Fortunato Danise, il rappresentante della Deputazione Dott. Mariano Bruno, il consigliere comunale professor Francesco Vernetti, la professoressa Margherita Calò Storico e il critico d’arte Daniela Wollmann.

Questo evento rientra nel percorso formativo che il Club per l’UNESCO di Napoli sta realizzando in vari settori culturali come la poesia, l’artigianato, la letteratura. Attraverso l’arte, e con la rappresentazione di questo personaggio e del suo mito, gli artisti hanno realizzato opere con lo stile personale e la tecnica che li caratterizza, spaziando dalla pittura alla fotografia, e ovviamente fino alla scultura.

La Mostra, oltre ad essere un omaggio al santo protettore e patrono di Napoli e alla Deputazione di San Gennaro (istituzione che risale al 1600 e che comprende i rappresentanti dei sedili napoletani e del popolo, con il compito di amministrare la cappella e il tesoro), vuole essere un omaggio alla città e un contributo alla diffusione di conoscenze. Le stesse che rientrano in quel percorso umano di “educazione permanente” alla base della pace e del rispetto dei diritti umani nel mondo, secondo il monito dell’Unesco.

Elenco artisti pittori, scultori e fotografi partecipanti alla mostra collettiva (da inserire e lasciare se possibile):

RENATO AIELLO

CIRO DI COSTANZO

LUCIA VECCHIARELLI

GIOVANNI DI CECCA

LORETTA BARTOLI

ROGER PEERAERTS

ENA VILLANI

PASQUALE MANZO

STEFANIA COLIZZI

CHRISOPHE MOUREY

VITTORIO MUSELLA

PINA CATINO

MASSIMO MACI

DANIELE GALDIERO

FRANCISCO ANTONIO. BASILE PASCALE

CAMILLA DE FALCO

ANNAMARIA BALZANO

FORTUNATO DANISE

ARTURO VASTARELLI

PASQUALE GATTA

MARISA PERROTTA

AURORA MICIELI DE BIASE