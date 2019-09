Torna l’atteso concorso scolastico Sfida il grande genio, giunto alla sua VII edizione, organizzato dalla Mostra di Leonardo al Palazzo della Cancelleria di Roma.

Il concorso, che da anni viene indetto al fine di dare uno stimolo creativo ai giovani, è riservato agli studenti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado che hanno visitato la mostra. La realizzazione può avvenire tramite progetto su carta; tramite plastico o tramite immagini digitali/virtuali. Dopo un’accurata selezione, i vincitori saranno designati da una giuria di professionisti formata da storici dell’arte e letterati.

Il premio per il 1º classificato consisterà in un orologio da muro o da tavolo, ideato da Leonardo e realizzato a mano da artigiani, da esporre in classe, e di una matita della mostra di Leonardo per ciascun partecipante della classe vincitrice; il premio per il 2º classificato consisterà in due modelli da costruire tra le invenzioni di Leonardo sul volo; il premio per il 3º classificato consisterà in un modello da costruire di una invenzione di Leonardo sul volo. Tutti oggetti molto preziosi, in vendita presso il nostro bookshop, che suscitano sempre tanto entusiasmo sia nei più grandi che nei più piccoli.

Le domande di partecipazione dovranno essere debitamente compilate (una per ogni classe) e potranno essere inviate all’ indirizzo di posta elettronica info@mostradileonardo.com a partire dall’1 ottobre 2019 fino al 31 gennaio 2020.