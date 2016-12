MR. GAGA, in anteprima a Torino e in sala dal 15 settembre con WANTED

Lunedì 5 settembre arriva in anteprima a Torino al Cinema Massimo, nella cornice di Torinodanza Festival diretto da Gigi Cristoforetti e organizzato dal Teatro Stabile Torino - Teatro Nazionale, MR GAGA di Tomer Heymann, il più emozionante documentario per gli appassionati di danza moderna da ‘Pina’ di Wim Wenders che sta animando le platee dei cinema e dei festival di mezzo mondo, facendo incetta di premi.

MR GAGA uscirà nelle sale cinematografiche italiane giovedì 15 settembre distribuito da WANTED in collaborazione con Sky Arte HD.

MR GAGA è un ritratto vivace, penetrante e contagioso di Ohad Naharin, uno dei coreografi più importanti ed innovativi al mondo, conosciuto a livello internazionale per aver creato il linguaggio di movimento corporeo chiamato “Gaga”.

Classe 1952, nato e cresciuto in un kibbutz, Naharin viene raccontato nel documentario a partire dai suoi primi passi di danza attraverso filmati di repertorio che lo vedono esibirsi già giovanissimo e momenti di vita privata insieme alla sua famiglia. Il regista Tomer Heymann ha costruito un ritratto viscerale di Mr. Gaga: dagli esordi, alle prime esibizioni sulla scena internazionale con Martha Graham e Maurice Béjart, fino al passaggio al lavoro di coreografo, coronato dalla nomina a direttore artistico della Batsheva Dance Company, compagnia di danza israeliana di fama mondiale. Attraverso immagini di repertorio, estratti mozzafiato sul palcoscenico e riprese inedite delle lezioni con i suoi danzatori, il film conduce il pubblico nel mondo di Mr Gaga: figura di grande integrità, animata da una visione unica e straordinaria della danza e della vita.

“I semi che hanno fatto maturare questo film sono stati piantati oltre vent’anni fa, quando ho visto per la prima volta in scena la compagnia di danza di Naharin - commenta il regista Tomer Heymann -. Ricordo di essere rimasto profondamente colpito, fu uno shock emotivo e mentale, come se avessi consumato un esplosivo cocktail di alcol e droga, ma senza alcol né droga. Ricordo quello spettacolo come un continuum di musica, movimento, sensualità, sessualità e quei meravigliosi ballerini dei quali ti innamoravi immediatamente, senza sapere il perché. Da quella sera in poi, sono diventato un consumatore compulsivo delle coreografie della compagnia Batsheva. Naharin è come una noce racchiusa in un guscio molto difficile da rompere, ha un carattere complesso e contraddittorio; ma è questo che fa di lui un soggetto davvero molto interessante per un film documentario”.

Lunedì 5 settembre, alle ore 20.00, al Cinema Massimo (sala 1) si terrà un incontro con il protagonista e coreografo Ohad Naharin, il regista Tomer Heymann, Andrea Zardi di NOD – Nuova Officina della Danza e DAMS con l’intervento di Alessandro Pontremoli dell’Università degli Studi di Torino. Alle ore 21.00, l’anteprima del film documentario.

Ingresso a pagamento.

L’appuntamento si inserisce nel calendario di Torinodanza Festival, diretto da Gigi Cristoforetti e organizzato dal Teatro Stabile Torino - Teatro Nazionale, ed è organizzato da NOD - Nuova Officina della Danza, in partnership con Dams - Università degli Studi di Torino, in collaborazione con l’Ambasciata di Israele in Italia.

MR GAGA esce in sala in Italia dal 15 SETTEMBRE 2016 distribuito da Wanted in collaborazione con Sky Arte HD