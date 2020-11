MUSICA - 28 novembre: XVI #MojoFest con live di Jimmy Johnson

Va in scena il XVI #MojoFest nella giornata di sabato 28 novembre 2020. Il principale festival di african/american music della città di Roma, nonché uno dei primi tre a livello nazionale. Nonostante i tragici eventi legati alla pandemia da Covid-19, il #MojoFest prosegue con la propria attività con concerti di livello internazionale. Tenendo sempre ben chiaro come riferimento lo slogan “la cultura non si ferma” coniato dal Ministero per i beni e le attività culturali, #MojoFest si pone nuovamente all’avanguardia dei festival italiani di settore.

Dopo il clamoroso successo dell’edizione di aprile 2020, con oltre 100.000 visualizzazioni delle sette ore di diretta andate in onda sulla pagina FB di riferimento : /MojoStationBluesFestival il #MojoFest rilancia ulteriormente. Sabato 28 novembre 2020 sarà la volta del leggendario Jimmy Johnson, icona vivente del Chicago Blues. Sarà un serata straordinaria, in cui il musicista afroamericano festeggerà i suoi 92 anni portati splendidamente, assieme alla sua band, all’interno del #MojoFest. Il concerto è organizzato assieme alla storica Delmark Records, label discografica mondiale per le pubblicazioni blues e jazz. Il concerto avrà una messa in onda mondiale: rilanciando il valore della comunicazione digitale in epoca di pandemia, il Festival sarà svolto in collaborazione con prestigiosi partners internazionali che dalle loro piattaforme condivideranno l’evento. Il #MojoFest Lockdown Edition con Jimmy Johnson, sarà quindi condiviso Negli Stati Uniti dalla label Delmark di Chicago, dal Jazz Museum di New Orleans, dal Blues de Santos Club di San Paolo in Brasile e da Back To The Roots Magazine, la principale rivista di blues in Belgio. Si tratta della prima partnership mondiale digitale in ambito blues mai realizzata prima d’ora, circostanza che pone il #MojoFest in prima fila non solo a livello italiano, ma planetario. Una risposta concreta al bisogno d’arte e cultura per pubblico e musicisti negli anni della pandemia.

Direzione artistica a cura del Mojo Station Blues Festival, kermesse facente parte dell’associazione nazionale di settore Italian Blues Union, nonché affiliata alla Blues Foundation di Memphis, Tennessee.

Sabato 28 Novembre 2020

Live Streaming dalla pagina FB :/MojoStationBluesFestival

H 21:00 JIMMY JOHNSON

Evento Gratuito: per sostenere l’artista

PAYPAL Donations are accepted through PayPal: jjblueboy@msn.com

