Esce il 30 settembre 2017, in Free Download sulla piattaforma Bunker Studio, “TraPop”, l’album d’esordio di Riccardo Ginestra(VeTo), allievo del maestro Tony Esposito.

TraPop, non è solo un progetto musicale, il suo fine trova un significato molto più intrinseco e profondo. Il disco, si pone come un “ponte” tra ciò che viene considerato oggi Main stream e ciò che invece ancora rimane oggi, nel mondo Underground. Il disco sarà disponibile in 2 versioni diverse: TraPop White e TraPop Black. Le 2 copertine sono liberamente ispirate allo Yin e lo Yang.

Riccardo Ginestra (VeTo) sin da piccolo ha dimostrato un grande interesse verso la musica. Ha cominciato sin da piccolissimo a studiare pianoforte per poi passare alla chitarra classica. A 19 anni ha iniziato il suo percorso di studi professionale alla Sonus Factory di Roma scegliendo come strumento il Basso Elettrico. Da li, il piacere e l’onore di collaborare con tantissimi cantautori romani fino ad iniziare una bellissima collaborazione con Tony Esposito.

“In tutto questo tempo passato accanto alla musica - ha dichiarato Riccardo Ginestra - ho capito però una cosa fondamentale, che non compresi subito: la musica per me è esclusivamente un forte mezzo di comunicazione. Non importa quale sia lo strumento o il genere con cui mi identifico, la cosa importante è comunicare il mio mondo e le mie sensazioni agli altri. Ad oggi non amo definire il mio percorso come un percorso musicale ma bensì come un percorso di crescita personale".

Ognuna delle 2 versioni conterrà 10 brani e a seconda della versione scelta per l’ascolto si avrà un impatto di sound e significato diverso. Un progetto indirizzato a tutte le età ma destinato soprattutto al settore giovanile.