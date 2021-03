MUSICA - Ecco ‘Back To Alabama’, primo estratto dal nuovo album dei THE PINE HILL HAINTS in uscita il 14 maggio

Ascolta ‘Back To Alabama’, primo estratto dal nuovo album dei THE PINE HILL HAINTS.

‘The Song Companion of a Lone Star Cowboy’ uscirà il 14 maggio per Single Lock Records.

Guarda il video di ‘Back To Alabama’:



I THE PINE HILL HAINTS sono una delle più prolifiche e interessanti realtà dell’Americana contemporanea, capaci di riempire i loro spartiti di influenze bluegrass, folk, honky tonky e country, ma dall’animo rock. La band capitanata da Jamie Barrier ama chiamare "Alabama Ghost Music" la propria esplosiva miscela dal forte accento southern.

I The Pine Hill Haints sono attivi da oltre venti anni, con decine tra dischi, singoli ed Ep pubblicati nel corso della loro carriera.

I quindici brani del nuovo album ‘The Song Companion of a Lone Star Cowboy’ partono con l’accoppiata rock ‘Fall Asleep’ e ‘Back to Alabama’, in cui si incontrano bluegrass e folk irlandese, per proseguire con il groove alla Bo Diddley di ‘Pretty Thing’ e il country tradizionale di ‘John Henry’. Si continua con il pop di ‘Lone Star Kid’ e il country rock in stile Sun Records di ‘Midnight Mayor’ e ‘Louise’ e il blues di ‘Wade in the Water’ e ‘Downtown Blues’, in cui compare il leggendario musicista rockabilly blues J.D. Wilkes all’armonica.

I Pine Hill Haints sono guidati dalla potente voce di Jamie Barrier (sempre più a suo agio nel ruolo di moderno Joe Strummer dall’animo country rock), accompagnato anche in questa occasione da Katie Barrier al mandolino e ai cori, Stevie LaBlanc al basso, Justin Ward al trombone e Brian Borden alla batteria.

Album info:

www.singlelock.com/new-produ...

The PINE HILL HAINTS - ’The Song Companion of a Lone Star Cowboy’

Disponibile dal 14 maggio per Single Lock Records

tracklist:

01. Fall Asleep

02. Back to Alabama _03. Pretty Thing

04. Satchel Paige Blues

05. John Henry

06. Lone Star Kid

07. Drop and Fall

08. Midnight Mayor

09. Catfish Blues

10. Fighting For The Wrong Side

11. Stare At The Fire

12. Louise

13. Downtown Blues

14. Wade In The Water

15. Tithy Dunbar

The PINE HILL HAINTS info:

www.thepinehillhaints.com/

www.facebook.com/ThePineHill...

www.instagram.com/thepinehil...