MUSICA - La prog rock band norvegese HEDVIG MOLLESTAD TRIO pubblicherà il nuovo album ‘Ding Dong. You’re Dead’ per Rune Grammofon

La prog rock band norvegese HEDVIG MOLLESTAD TRIO pubblicherà il nuovo album ‘Ding Dong. You’re Dead’ il 19 marzo per Rune Grammofon.

Ascolta il primo estratto ‘All Flights Cancelled’:



Il trio norvegese è una delle più solide realtà rock norvegesi ed europee, influenzata dal prog, dal jazz e dalla psichedelia del passato. Sul nuovo album Hedvig ha dato prova di essere una grande compositrice e sicuramente tra i più virtuosi musicisti contemporanei della sei corde elettrica.

“… the loose swagger of Black Sabbath; the density and prowl of Led Zeppelin; the expeditionary urge of Jimi Hendrix; the incantatory fervor of John McLaughin” – jazztimes.com

"Bene, credo che stiamo provando a dare un senso al mondo divertendoci a fare musica, sperimentando e provando – racconta la chitarrista Hedvig Mollestad. Essere rigorosi e mandare a quel paese tutto allo stesso tempo. Provare cose nuove, mood diversi ed sempre essere ispirati e curiosi”

Il nuovo album ‘Ding Dong. You’re Dead’ arriva a nove mesi di distanza dal debutto solista ‘Ekhidna’ di Hedvig Mollestad, arrivato nella Top 3 dei migliori dell’anno dell’inglese PROG magazine, e segue il grande successo dei sei precedenti album pubblicati con Rune Grammofon come Trio.

Sin dal debutto del 2011 il Trio ha suonato su grandi palchi con artisti del calibro di John McLaughlin e Black Sabbath, ma anche fatto tour da headliner nei rock club di tutto il continente. ‘Ding Dong. You ́re Dead’ è il disco più dinamico e vario registrato dal Hedvig con la sua band, dall’ipnotica titletrack, fino alla ballad ‘Four Candles’.

Per il nuovo album Hedvig ha chiamato la bassista Ellen Brekken e il batterista Ivar Loe Bjørnstad.

1. Leo Flash’ Return To The Underworld

2. All Flights Cancelled

3. Ding Dong. You ́re Dead.

4. Gimbal

5. Magic Moshroom

6. The Art Of Being Jon Balkovitch

7. Four Candles

[Photo credit: Julia Naglestad]