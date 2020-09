“Ha vinto il Premio SIAE 2020 per il miglior testo scelto dal presidente SIAE, Giulio Rapetti MOGOL, per il brano “Lacrime del Paradiso” al Festival della nuova musica Italiana. "Io ci sarò" è il nuovo singolo di Latta dedicato a George Floyd, l’afroamericano ucciso da un agente di polizia durante un controllo a Minneapolis, in uscita su tutte le piattaforme musicali. Latta, cantante, songwriter e produttore musicale romano, prodotto da Ventidieci, ha al suo attivo tre singoli: “A noi”, Lacrime del Paradiso” e “Lì con te”.

no Porno, no Pedo, no Donald Trump ...... ma solo amore puro! nel nuovo singolo di LATTA