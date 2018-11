MUSICA: Roma, 30 novembre - concerto dei Tothem

Vi segnaliamo il concerto dei TOTHEM, con gruppo spalla Hellish Pain, il 30 novembre al Defrag di Roma. Con l’occasione sarà presentata la nuova cantante Nora Hime. Ingresso dalle ore 21:00, biglietti in cassa: 5€

ATTENZIONE: i primi 15 biglietti sono a ingresso GRATUITO!

Evento su facebook: www.facebook.com/events/7676...

I Tothem sono una band storica del Metal melodico italiano e internazionale con base a Roma (Italia). All’attivo si registrano due Ep – Tothem (2003) ed Osaka Bed & Breakfast (2010) in edizione limitata. Quest’ultimo Ep registra numerosi consensi sia a livello di critica che pubblico (sold out e migliaia di download con la possibilità di scaricare gratuitamente), in particolare all’estero dove l’attenzione per la band cresce costantemente. Il brano Rescue (tratto da Osaka B&B) entra a far parte della compilation “World of glass” e “You can’t shake me – A little help for Japan”. Cross the line in "Metal around the world" e Light of soul per "Aiutiamo l’Emilia". Nel gennaio 2013 esce l’atteso primo album “Beyond the Sea” sotto l’etichetta canadese “Maple Metal Records” che consacra la band romana non più come una promessa ma una realtà consolidata. Se la critica è unanime nel giudizio, il pubblico ha risposto concretamente con l’acquisto fisico dell’album. A supporto del disco i Tothem suonano in Inghilterra, in Germania e 3 volte in Romania. In quest’ultimo Paese la band si presenta con la cover Folk Rock romena “Fata Verde” che porta i Tothem sulle pagine dei più importanti quotidiani nazionali. L’autore, Nicu Covaci, leggenda nazionale, scrive alla band complimentandosi per la reinterpretazione. Pochi mesi dopo sarà sul palco con loro come special guest nell’ultima data del tour a Bucarest. In Italia sono opening act del tour italiano di Paul Di Anno (Iron Maiden). La reinterpretazione di “The Rains of Castamere” tratta dalla serie americana “Game of Thrones” ha ottenuto migliaia di condivisioni e resta ancora oggi, secondo il pubblico della serie, una delle migliori mai fatte. A maggio 2016 esce il secondo album “Gemini” che riscuote, come il primo album, un ottimo giudizio sia per la critica che per il pubblico. A supporto un tour in Olanda, Italia e Romania. Dopo una pausa di un anno, ad ottobre 2018 entra nella band la cantante Nora Hime. La nuova formazione è a lavoro sul nuovo materiale previsto in uscita nei primi mesi del 2019.