Nuovo appuntamento del 2021 con i concerti in streaming della stagione sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Venerdì 15 gennaio alle ore 20.30, in diretta sulla piattaforma digitale IDAGIO app.idagio.com/live e su Rai Radio Tre, Daniele Gatti dirigerà Orchestra e Coro dell’Accademia nel secondo concerto dedicato a Mahler e all’integrale dei Lieder per voce e orchestra tratti dalla raccolta di poesie di canti popolari Des Knaben Wunderhorn di Clemens Brentano e Achim von Armin.

Direttore di riferimento del repertorio classico e romantico nonché del Novecento storico, frequentato con le più celebri orchestre del mondo e in numerose incisioni discografiche, Daniele Gatti aveva già proposto al pubblico ceciliano alcuni ‘assaggi’ della raccolta di Lieder che in questi concerti di gennaio (quello della scorsa settimana e quello di venerdì) viene eseguita integralmente insieme al baritono austriaco Markus Werba, già apprezzato nelle passate stagioni ceciliane. Nel concerto di venerdì, la leggerezza dei versi di Rheinlegendchen, Wer hat Dies Liedlein erdacht, Lob des hohen Verstandes, Des Antonio von Padua Fischpredigt, Verlor’ne Müh’, Das irdische Leben, è ripresa dall’intensa atmosfera della cantata – di rara esecuzione – per Coro e Orchestra “La tempesta” (Hob. XXIV a/8) composta da Haydn nel 1792 e dalla serenità della Sinfonia n. 6 di Beethoven “Pastorale”.

Dopo la morte del principe Nikolaus Esterházy avvenuta nel 1790, Haydn accettò un’offerta dell’impresario inglese Johan Peter Salomon e nel 1791 si recò a Londra per una serie di concerti. Oltre a diversi quartetti e ad alcune delle sue 12 sinfonie “Londinesi” che riscossero grande consenso di pubblico, compose anche il breve brano per orchestra “La tempesta”, su testo di John Walcot, che lo firmò con lo pseudonimo di Peter Pindar. Il brano fu eseguito per la prima volta il 24 febbraio del 1792. Nell’aprile del 1792 Haydn scrisse alla sua amica Maria Anna von Genzinger: “[…] Devo ammettere che con questo breve pezzo corale ho ottenuto un certo successo in Inghilterra. Peccato che durante il mio soggiorno non sia riuscito a comporne altri”. Tornato in patria, Haydn revisionò la composizione e approntò una nuova versione con un testo tedesco curato da Gottfried van Swieten, e che sarà quella eseguita in questa occasione dall’Orchestra e dal Coro di Santa Cecilia.

Daniele GattiDiplomato in composizione e direzione d’orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, è Direttore Musicale del Teatro dell’Opera di Roma e ricopre la stessa posizione nell’Orchestra Mozart. È anche Direttore artistico della Mahler Chamber Orchestra (MCO). È stato Direttore principale della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam e ha ricoperto lo stesso ruolo per importanti Istituzioni musicali quali l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Royal Philharmonic Orchestra, Orchestre National de France, Royal Opera House di Londra, Teatro Comunale di Bologna e Opernhaus di Zurigo. Berliner Philharmoniker, WienerPhilharmoniker, SymphonieorchesterdesBayerischenRundfunks e l’Orchestra Filarmonica della Scala sonosolo alcune delle importanti Istituzioni con le quali ha collaborato. Tra le numerose e importanti produzioni condotte ricordiamo il Falstaff con la regia di Robert Carsen (a Londra, Milano e Amsterdam), il Parsifal con la regia di Stefan Herheim all’apertura del Bayreuther Festspiele (uno tra i pochissimi direttori italiani invitato a un Festival wagneriano); il Parsifal con la regia di François Girard al Metropolitan Opera di New York; quattro opere al SalzburgerFestspiele (Elektra, La Bohème, Die Meistersinger von Nürnberg, Il trovatore). Per celebrare l’anniversario di Verdi nel 2013 ha diretto La Traviata all’inaugurazione del Teatro alla Scala dove aveva aperto la stagione 2008 con Don Carlo oltre ad altre opere come Lohengrin, Lulu, Die Meistersinger von Nürnberg, Falstaff e Wozzeck. Gli impegni più recenti includono Pelléas et Mélisande al Maggio Musicale Fiorentino, Tristan und Isolde al ThéâtredesChampes-Élysées di Parigi e nella stagione 2016/17 l’inaugurazione della Stagione del teatro dell’Opera di Roma dove aveva diretto la stessa opera wagneriana. Nel 2016 è stato impegnato con un ciclo di concerti intitolati “RCO incontra l’Europa” che ha coinvolto 28 stati membri dell’unione Europea e il progetto che consente ai musicisti delle orchestre giovanili di eseguire il primo brano di un programma insieme a membri della Royal Concertgebouw Orchestra diretta dal M° Gatti, favorendo così uno scambio musicale e umano. Tra gli altri appuntamenti, nella stagione 2017/2018 ha diretto i Berliner Philharmoniker, l’Orchestra e il Coro dell’Teatro alla Scala dirigendo la Seconda sinfonia di Mahler. Con l’etichetta Sony Classical ha inciso brani di Debussy e Stravinskij con l’Orchestre National de France e un DVD del Parsifal di Wagner dal Metropolitan di New York. Con l’etichetta RCO Live ha inciso la SymphonieFantastique di Berlioz, le Sinfonia n. 1, 2 e 4 di Mahler, un DVD de Le sacre duPrintemps di Stravinskij insieme al Prèlude àl’Après-midi d’un faune e La mer di Debussy, un DVD della Salome di Strauss diretta al Dutch National Opera, un CD della Sinfonia n.9 di Bruckner. Nel novembre 2019 un DVD del Tristan und Isolde di Wagner diretto dal Teatro dell’Opera di Roma è stato registrato dall’etichetta C Major.

Markus Werba,baritono, austriaco studia a Vienna con Walter Berry, è membro per due anni dell’ensemble della Volksoper di Vienna e nel 1998 è scelto da Giorgio Strehler come Guglielmo in Così fan tutte. Inizia così un’intensa carriera che lo vede impegnato nei principali teatri italiani e internazionali tra cui Teatro alla Scala, Royal Opera House Covent Garden, Bayerische Staatsoper, Los Angeles Opera, Lyon Opera, ChâteletTheatre Paris, Metropolitan Opera New York, Suntory Hall Tokyo e Teatro Colón Buenos Aires, e in festival quali Baden-Baden, Salzburg, Tanglewood. Collabora regolarmente con direttori quali: Abbado, Christie, Gatti, Gergiev, Harnoncourt, Muti, Pappano, Chailly, Barenboim, Welser-Möst, Bychkov e con i registi Audi, Besson, Dörrie, Kupfer, McVicar, Michieletto, Ronconi, Vick, Pier’Alli, Homki. Con un repertorio che spazia dalla Calisto di Cavalli a Don Giovanni, Le nozze di Figaro, Così fan tutte, Die Zauberflöte, Il barbiere di Siviglia, La Cenerentola, L’elisir d’amore, Don Pasquale ha recentemente interpretato Mercurio (La Calisto), Marcello, Harlequin (Ariadneauf Naxos), Malatesta (Don Pasquale) Papageno al Covent Garden di Londra; Lucia di Lammermoor, Don Giovanni, Così fan tutte e Romée et Juliette alla Fenice di Venezia; Don Giovanni a Vienna; Don Giovanni e Beckmesser a Berlino; Alphonse XI ne La Favorite a Barcellona; Arlecchino e Papageno al Metropolitan Opera di New York. Artista attivo anche in ambito concertistico è stato protagonista di SzenenausGoethes Faust al Grand Théâtre di Ginevra e di concerti liederistici nelle piazze più importanti in Europa e nel mondo. Protagonista nel ruolo del titolo dell’Evgenij Onegin al Teatro dell’Opera di Roma prossimi impegni in Italia sarà Golaud in Pelléas et Mélisande alla Scala di Milano, tornerà a Roma per Die LustigeWitwe (Caracalla) e The Rake’s progress (Teatro dell’Opera), canterà la Nona Sinfonia di Beethoven all’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, sarà a San Francisco per la Sinfonia n.8 di Mahler a Londra per Lieder einesFahrendenGesellen diretto da Valčhua e a Tenerife con DerFliegendeHollaender.

Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia

Venerdì 15 gennaio ore 20.30

Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Daniele Gatti direttore

Markus Werba tenore

Haydn

“La Tempesta”Hob. XXIV a/8 cantata per Coro e Orchestra

Mahler

Des Knaben Wunderhorn

Das Irdische Leben

Werlor’ne Müh’

Wer Hat Dies Liedlein Erdacht

Rheinlegendchen

Des Antonio von Padua Fischpredigt

Lob Des Hoen Verstandes

Beethoven

Sinfonia n.6 “Pastorale”

