MYBook - Prorogata al 10 giugno la scadenza del bando MyBook del contest Myllennium Award 2016 - 9mila euro in palio e pubblicazione con Gangemi editore

Prorogata a venerdì 10 giugno la deadline per le iscrizioni a MyBook, sezione dedicata ai giovani saggisti, organizzato nell’ambito della seconda edizione del contest MYllennium Award, premio promosso dal Gruppo Barletta che si rivolge agli under 30, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e innovazione dei giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila. I finalisti della sezione, come delle altre del MYllennium Award, parteciperanno alla cerimonia di premiazione che si terrà il 6 luglio 2016 a Roma. Tutte le informazioni e modalità per partecipare al bando al link www.myllenniumaward.org

Il Premio MyBook viene assegnato ai migliori saggi realizzati da giovani ricercatori, professionisti, studiosi e laureati di età inferiore a 30 anni. Il Premio è riservato a opere su tre temi: Geopolitica e Integrazione; Innovazione e Futuro e Best practices – Storie di successo. Saranno selezionati tre saggi per ogni area tematica ai quali verrà assegnato un premio del valore di 1.000 euro ciascuno, oltre alla pubblicazione con Gangemi Editore.

A fine giugno 2016 sarà pubblicato sul sito del concorso l’elenco dei finalisti, che verranno premiati il 6 luglio 2016 a Roma.

