NAGABE l’autore di Girl from the Other Side SPECIAL GUEST DELLA XXVII EDIZIONE di ROMICS

Nagabe, l’autore di Girl from the Other Side , ospite speciale della prossima edizione di Romics, che si terrà alla fiera di Roma dal 2 al 5 aprile. Nagabe, classe 1992, pubblica la sua prima opera nel 2013, sperimentando nel corso degli anni, vari generi e approcci, maturando così il suo stile fortemente riconoscibile. Il suo tratto si muove spesso in dimensioni fiabesche e i suoi racconti son popolati da animali antropomorfi, ma non è l’unica caratteristica. La sua opera più nota è Girl From the Other Side, fiaba dark che ha conquistato pubblico e critica. Forte di uno stile di disegno particolarissimo e di un immaginifico capace di attirare l’attenzione anche di chi solitamente non legge manga, il titolo si è rivelato tra i grandi successi degli ultimi anni in Italia e nel mondo.

Di recente Wit Studio ha prodotto un cortometraggio animato dell’opera con una tecnica d’animazione sperimentale che fa vivere la storia di Shiva e il Maestro in una nuova dimensione espressiva. In occasione di Romics e della presenza dell’autore, J-POP Manga pubblicherà anche Wizdoms volume unico antologico con sfumature boy’s love in un’ambientazione carica di magia e misteri.

A Romics l’autore sarà protagonista di un incontro con il pubblico focalizzato sui suoi lavori e la sua carriera, di una masterclass di disegno e di firmacopie. Maggiori informazioni verranno rilasciate nelle prossime settimane.

La presenza di Nagabe a Romics è in collaborazione con J-Pop Manga.