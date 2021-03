Nancy Brilli ospite d’onore di Cortinametraggio 2021

Nancy Brilli sarà l’ospite d’onore della XVI edizione di Cortinametraggio, che si aggiunge ai numerosi ospiti e giurati già annunciati dalla kermesse diretta da Maddalena Mayneri e che si svolgerà dal 22 al 28 marzo 2021.

Un festival che si realizzerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19. Completamente online per il pubblico da casa che potrà vedere i corti in concorso in streaming su MYmovies.it. Dirette live giornaliere andranno in onda grazie a MYmovies e canaleeuropa.tv. Si tratterà di strisce quotidiane sul web che avranno la forza di raccontare il festival e che saranno riprese dai vari canali social di Cortinametraggio e MYmovies. Il pubblico potrà interagire in diretta facendo domande in chat. Ogni mattina alle 10.30, da martedì 23 a sabato 27 marzo, su canaleeuropa.tv ma anche in diretta Facebook sulla pagina di Cortinametraggio, ci saranno gli incontri con gli autori in concorso al festival. Su MYmovies lunedì 22 alle 19.30 ci sarà la diretta della prima serata del festival presentata da Anna Ferzetti e Liliana Fiorelli che ritroveremo ogni sera da martedì 23 fino a venerdì 26 a presentare la diretta web alle 18.30 con i giurati e i registi in concorso. Uno spazio dedicato ai loro interventi live che andrà in contemporanea su zoom e in cui il pubblico da casa potrà intervenire grazie a una chat dedicata. Lunedì 22 anche il Premio alla Carriera a Luigi Diberti, grande interprete del nostro cinema. Sempre su MYmovies sabato 27 marzo alle 19.30 la serata di premiazione chiuderà la XVI edizione di Cortinametraggio. Tra i premi che saranno assegnati il Miglior Corto Assoluto Rai Cinema Channel e il Premio Anec-Fice. Un nutrito parterre di giurati e ospiti animerà sul web la kermesse in un’edizione virtuale ricca di incontri e ospiti attesi. Tra tutti la giovanissima Jenny De Nucci protagonista della locandina 2021 del festival. Una promettente interprete che vedremo nella sesta stagione di Un passo dal cielo, una produzione Lux Vide e Rai Fiction che andrà in onda prossimamente su Rai1. Tra i giurati di quest’anno a Cortinametraggio Claudia Gerini e Milena Vukotic insieme alla regista Cinzia Th Torrini e al produttore Nicola Giuliano. Con loro la giovane attrice Giusy Buscemi, anche lei nella sesta stagione di Un passo dal cielo. Con loro Gianluca Guzzo, co-founder e CEO di MYmovies. La casting director Teresa Razzauti assegnerà il Premio al Miglior Attore e alla Miglior Attrice, lo scenografo Premio Oscar Gianni Quaranta il Premio alla Miglior Scenografia e Daniele Ciprì assegnerà il Premio alla Miglior Fotografia.

Mentre per la giuria della sezione Corti in Sala, in partnership con Vision Distribution, ci saranno Alessio Boni e Lillo Petrolo accanto a Laura Mirabella Direttore Marketing di Vision, Davide Novelli Direttore della Distribuzione di Vision e Margherita Amedei Senior Director di Sky Cinema. Per la prima edizione del Premio Ann’Amare, che premierà, tra i corti selezionati a Cortinametraggio, quella particolare attenzione rivolta alle tematiche dei rapporti familiari nelle sue numerose declinazioni, saranno in giuria Daniele Moretti Petrassi, ideatore del premio, insieme all’attrice Chiara Baschetti, alla regista Luna Gualano, con loro lo sceneggiatore e giornalista Jacopo Sonnino e il produttore Duilio Simonelli. Tra gli ospiti presenti su MYmovies e canaleeuropa.tv anche Paolo Genovese, Francesca Fabbri Fellini e Christian Marazziti.

Tra i Partner Istituzionali della XVI edizione di Cortinametraggio il MiBACT - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, la Regione del Veneto, la Provincia di Belluno con Rete Eventi Cultura, il Comune Cortina d’Ampezzo con Cortina Marketing, NuovoIMAIE, FICTS - Federation Internationale Cinema Television Sportifs, Anec-Fice, il SNGCI – Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, il CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia, CNA Cinema e Audiovisivo. Main Media Partner Ciak il magazine del cinema italiano. Main Partner Lux Vide, Dolomia, Vibeco, Dream Film e Moretti & Petrassi Holding, Vision Distribution, Carpené Malvolti, Rai Cinema Channel. Gold Partner Parc Hotel Victoria, Forst, Kevin Murphy, Tralci di Vita. Silver Partner I Volpini, Perfidia, Pride Eyewear. Sponsor tecnici IVDR, SuMa Events, Le Giornate del Cinema Lucano, Bagus, Domotika Project. Media Partner MYmovies, CanaleEuropa.tv, Pathos Magazine, Cinecittà News, Art Style, Radio Cortina. Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla piattaforma Filmfreeway andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s Children ONLUS.

www.mymovies.it/ondemand/cor... https://canaleeuropa.tv/it/cortinam...

www.facebook.com/cortinametr...

www.instagram.com/cortinamet...

www.instagram.com/mymovies.rec/

www.instagram.com/canaleeuropatv/