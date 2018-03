Napoli, 17 marzo: “Arte e Moda prendono forma” alla Galleria Borbonica

Sabato 17 marzo, dalle ore 19.30, si terrà la decima edizione di “Arte e Moda prendono forma” alla Galleria Borbonica, l’happening ideato da Ludovico Lieto e organizzato da Visivo Comunicazione. Performance artistiche si mescoleranno con la moda nelle profondità sotterranee di Napoli, lungo il percorso di "via delle Memorie" della Galleria Borbonica di via Morelli, gestita dall’Associazione Borbonica Sotterranea di Gianluca Minin. Una sposa contemporanea e attenta alle nuove tendenze quella che Atelier Nicola D’Errico mostrerà al pubblico, attraverso installazioni artistiche futuristiche dedicate alla collezione Bridal. Abiti preziosi e seducenti che esaltano la figura femminile, come opere d’arte affioreranno dalle viscere della terra per brillare nel sottosuolo napoletano. E ancora, “tableaux vivant” di modelle prenderanno corpo, lungo l’affascinate percorso sotterraneo, per mostrare le nuove preziose creazioni firmate Mello Gioielli. In programma per l’happening anche un abbinamento inconsueto: Arte e Motori. L’artista “Weronique Art” realizzerà in estemporanea un bodypainting multiplo, ispirato al mondo dei motori e della auto, e più esattamente ai brand Alfa Romeo & Jeep, marchi di punta del Motor Village Napoli, partner dell’iniziativa. In mostra una collettiva d’arte contemporanea sul tema “Galactica” a cura di Valeria Viscione e perfomance artistiche dal vivo, nuova tendenza dell’arte contemporanea che permetterà ai visitatori di entrare in contatto diretto con gli artisti e assistere al processo creativo di un’opera. Artisti in mostra: Bruia, Roberto Barberi, Nunzio Meo, Domenico Sepe, Gaetano Di Maiolo, Pietro Mingione, Stefania Sabatino, Viviana Di Leva, Sara Tonello, Mariella Ridda, Mario Cicalese, Mario Sepe, Gianpiero D’Alessandro, Grazia Famiglietti, Dario Bonifacio, ION, Petra Scognamiglio, Mauro Palumbo, Filomena Auzino, Vanna Veglia, Architettura Nuda di Francesco Scardaccione e fotografie di Mario Ferrara, Roberto Pierucci, Erica Settembre, Roberto Viccari. Perfomance live di “Aerial Hoop” della compagnia Aerial District, performance/spettacolo di Fabulouskhate, "The Drone Experience" di Dario Di Franco, performance al trapezio del duo “Cloudy ropes” e ancora danza con “Imperfect Movement”, coreografato da Valeria Papale e la compagnia di danza contemporanea “Malaorcula" di Marcella Martusciello. Protagonista della serata anche “l’arte del gusto” con Alba catering, Vini Sorrentino, Olii Schinosa e la Pasticceria Capriccio di Raffaele Capparelli che stupiranno il pubblico con creazioni culinarie ispirate all’evento.

Partner dell’iniziativa: Atelier Nicola D’Errico, Motor Village Napoli, Mello Gioielli, Fineco Bank , Team Leo, Alba Catering, Sorrentino Vini, Accademia trucco Liliana Paduano, Olii Schinosa, CSF - Centro Servizi e Formazione, Pasticceria Capriccio.

Per informazioni

Pagina evento FB: http://bit.ly/2Fgcay4

Biglietti: http://bit.ly/2orXcxT

www.visivocomunicazione.com