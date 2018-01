Parte da Napoli, originaria capitale della musica e del disco in Italia, "Vinilici - perché il vinile ama la musica": il primo film completamente italiano dedicato a questo meraviglioso supporto.

Il progetto sarà presentato giovedì 1 febbraio 2018, alle ore 19,00, nello spazio “The Gallery Studio”, in occasione di una mostra fotografica delle foto di scena di Davide Visca organizzata dal Dipartimento di fotografia dell’ILAS - Istituto Superiore di Comunicazione Visiva. Nel corso della serata verranno proiettati - a cura di Napoli Film Industry - una serie di frame del docufilm in corso di realizzazione.

The Gallery nasce nel dicembre 2017 da un progetto del curatore Angelo Scognamiglio, con la presentazione del suo spazio nel centro di Napoli in cui mettere a confronto le esperienze più stimolanti del panorama artistico e culturale della città, con particolare riguardo per le giovani generazioni di designer e fotografi: progetti pionieristici legati alla definizione di un linguaggio e di una identità artistica del presente contemporaneo.

Davide Visca, classe 1964, fotografo professionista dal 1996, ha come background un passato da musicista. Per diversi anni si è occupato di fotografia commerciale e di architettura, per poi approdare al ritratto. Dal 2008 si occupa quasi esclusivamente di fotografia di eventi live e teatro, ritratto e book per artisti.

Saranno presenti alla mostra gli autori del film: Nicola Iuppariello - già curatore del volume "Vinilici. La passione per il disco" e di DiscoDays, la fiera del disco e della musica a Napoli - Vincenzo Russo, organizzatore di eventi musicali e del DiscoDays.

“Non c’è macchina del tempo più bella di un disco in vinile ed il docufilm intende indagare se questo è uno dei motivi del ritrovato interesse. I dischi in vinile, infatti, non sono più acquistati solo dai collezionisti ma anche da una nuova e più ampia schiera di appassionati di diverse età. Si tratta di un nostalgico ritorno al passato o di un’opportunità per il futuro?” spiega il regista Fulvio Iannucci che sarà presente al vernissage, insieme alla troupe, per girare alcune scene del docufilm.

Attraverso le testimonianze di musicisti, autori, collezionisti, audiofili, venditori, sociologi, appassionati, Vinilici sarà la storia di un’icona, il disco: dalla registrazione alla stampa, dalla distribuzione all’acquisto, dall’ascolto alla sua conservazione.

Il film è stato sostenuto da centinaia di appassionati grazie ad una campagna di crowdfunding che ha permesso di raccogliere le risorse necessarie per la sua realizzazione.

The Gallery Studio - Via Giosuè Carducci 2, Napoli

Titolo: VINILICI, il film

Fotografo: Davide Visca

Curatore: Angelo Scognamiglio