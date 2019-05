Per il nuovo film di Eros Bosi, dopo Vamp stalker (2017), è fissata l’anteprima per il 31 maggio al cinema Mario Monicelli di Narni (Terni). Si tratta del cortometraggio Il richiamo della strega (in spagnolo La llamada de la bruja e in inglese The call of the witch). Girato nell’autunno scorso quasi interamente in zona Collescipoli (Terni), sia nel centro storico del borgo medievale che nella campagna che lo circonda, tranne la scena iniziale che è stata girata alla Fortezza di Dunarobba vicino Avigliano Umbro.

Per Il richiamo della strega il regista si è ispirato a Ombre nel bosco, un progetto da lui ideato nel 2011 e mai andato in porto, ad uno degli esempi più noti dell’isteria di massa riguardo un convento con le suore impazzite che miagolano come si vede nella scena iniziale e ad una leggenda della sua città su come invocare le streghe morte durante l’inquisizione. Dopo una parte iniziale ambientata nel 1500, il film arriva ai giorni nostri con una giovane coppia che incuriositi da un video che hanno appena visto su youtube riguardo le streghe, i spiriti e come invocarli, decidono di sfidare la leggenda. Nel ruolo dello youtuber, uno special guest : Denis Frison, Attore e regista di Venezia noto per i fan film su Dylan Dog La morte puttana e Freddy vs Dylan.

Ecco il trailer: