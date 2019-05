Narni, 31 maggio: torna grazie a Eros Bosi il Narnia Terror Night

L’appuntamento del Narnia Terror Night, annuale evento dedicato ai film horror indipendenti, per l’edizione 2019 non ci sarà da aspettare l’autunno come tutti gli anni ma il 31 maggio. E’ stato organizzato in anticipo dall’organizzatore Eros Bosi, regista trentenne ternano, per soddisfare la richiesta del cast del suo nuovo film Il richiamo della strega, che presenterà proprio al Narnia Terror Night. I film in programmazione sono :

Ipocondria zombie di Antonio Caiazzo(Ottaviano, Napoli)

Lei aveva i capelli biondi di Giorgio Salomone (Palermo)

Nel buio di Davide Cancila (Prato)

Ninfe di Isabella Torre (Roma)

Aria di Brando De Sica (Roma)

Il richiamo della strega di Eros Bosi (Terni)

Notte nuda di Lorenzo Lepori (Montecatini terme, Pistoia)

L’appuntamento è per venerdi 31 maggio alle ore 21:00 al cinema Mario Monicelli di Narni (Terni) e l’ingresso costerà 5 euro. I film che verranno proiettati sono tutti dei cortometraggi,eccetto Notte nuda di Lepori. Ci saranno anche delle presentazioni dei trailer di altre pellicole horror indipendenti come : Spook Hotel di Lorenzo Buscaino, Herbert west-Re animator di Ivan Zuccon, Stomach di Alex Visani, Nuns di Giovanni Aloisio, Curse of the blind dead di Raffaele Picchio e The last heroes-Gli ultimi eroi di Roberto D’antona.