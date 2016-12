Narni (Terni), 21 novembre: quarta edizione del Narnia Terror Night

Torna, lunedì 21 novembre alle ore 21:00 il Narnia Terror Night, presso il cinema Mario Monicelli di Narni (Terni). Giunto alla quarta edizione, la rassegna è dedicata ai film horror indipendenti italiani ed è a cura del regista ternano Eros Bosi che in questa edizione presenterà il suo nuovo cortometraggio Evil Selfie a due anni di distanza da Circondato dalle tenebre. Tra i film in programmazione, Non nuotate in quel fiume di Roberto Albanesi, per la prima volta sul grande schermo nel centro Italia e due cortometraggi che hanno riscosso una certa notorietà tra il 2015 e il 2016, A new born del toscano Simone A.Tognarelli e White eyes del campano Marco Marra. Immancabile nel cast del 2016 Catacomba, diretto a quattro mani da Lorenzo Lepori e Roberto Albanesi, scritto insieme ad Antonio Tentori. Per via che quest’estate c’è stato un appuntamento speciale del Narnia Terror Night dedicato a Dylan Dog, l’edizione autunnale quest’anno è stata posticipata di un mese.

I film in programmazione sono :

Smartphone demon di Andrea Ricca (Salerno)

Skizophrenia di Francesco Longo (Bologna)

A new born di Simone A. Tognarelli (Livorno)

White Eyes di Marco Marra (Napoli)

Evil Selfie di Eros Bosi (Terni)

Catacomba di Lorenzo Lepori (Montecatini Terme, Pistoia) e Roberto Albanesi

Non nuotate in quel fiume di Roberto Albanesi (Casalpusterlengo, Lodi)