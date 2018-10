Manca poco al Narnia Terror Night 2018, che viene realizzato sempre grazie allo sforzo e alla passione di Eros Bosi. L’evento dedicato ai film horror indipendenti italiani è atteso per il 22 ottobre a partire dalle ore 21:00 presso il cinema Mario Monicelli di Narni (Terni).

Quest’anno i cortometraggi in programmazione saranno cinque : "Io non le credo" del giovane promettente Luca Bertossi di Udine, ispirato ai film di James Wan. Il fortunato cortometraggio Lucinda del regista esordiente lucchese Alberto Bambini, già un successo internazionale, da segnalare il premio Best Narrative al Los Angeles Film Awards 2018. Il caso della belva del plenilunio di Andrea Maccarri da Tuscania, Viterbo, è un cortometraggio sul tema della licantropia, girato nel 2015 in stile mokumentary ed ha avuto la prima lo scorso aprile al Fi.PiLi 2018 di Livorno. In forse ci saranno le proiezioni dei recenti lavori di Pietro Cinieri da Taranto e di Denis Frison di Spinea, Venezia. Nel 2015 il Narnia Terror night dedicò uno speciale per un anniversario : i 50 anni del regista Fabio Salerno. Partecipò per l’occasione il regista de Il bosco 1 Andrea Marfori, amico e collega di Salerno, e le proiezioni di uno speciale diretto da Alex Visani sulla vita di Fabio Salerno e la proiezione del suo film più famoso Notte profonda (1991).

Quest’anno l’anniversario è dalla realizzazione di un altro cult per la scena indipendente dell’horror italiano : My lovely burnt brother and his squashed brain. Girato a Torino nel 1988 dai giovanissimi registi Giovanni Arduino e Andrea Lioy. fu un inaspettato successo internazionale. In occasione del trentennale il Narnia Terror Night 2018 gli dedica uno speciale in apertura alla serata con proiezioni di alcune scene ed un intervista inedita del regista Giovanni Arduino, attualmente traduttore ufficiale dei libri di Stephen King, stando sempre in tema dell’orrore.