Ci scrive l’entusiasta Eros Bosi:

L’edizione 2017 del Narnia Terror Night è attesa per lunedì 30 ottobre alle ore 21:00 come ogni anno al cinema Mario Monicelli di Narni (Terni). I film che verranno proiettati quest’anno sono :

The audition di Luca Guerini (Civitàvecchia, Roma)

Vamp stalker di Eros Bosi (Terni)

Ingabbiata Annalisa Iavarone (Canegrate, Milano)

Stigmate di Antonio Zannone (Caserta)

Mouth of horror-La bocca dell’orrore di Giovanni Aloisio (Bari)

Evil night di Denis Frison (Spinea, Venezia)

Sono tutti cortometraggi eccetto Evil Night che è un lungo. Gli ospiti della serata saranno il regista e lo sceneggiatore di The audition, Luca Guerini e Roberto Ricci e l’editor della casa editrice Sam Stoner. Sia per Evil night di Denis Frison, noto per aver diretto due fan film su Dylan Dog (La morte puttana e Freddy vs Dylan) che per Vamp Stalker, il corto nuovo dell’organizzatore dell’evento Eros Bosi, è l’anteprima nazionale. Gli altri cortometraggi hanno avuto già numerose presentazioni in giro per l’Italia : Stigmate di Antonio Zannone è stato proiettato al Napoli Film Festival, Formia Film Festival, al Duel di Caserta e infine una nomination al David di Donatello. Ingabbiata di Annalisa Iavarone è stato presentato nel febbraio 2015 allo Splatter Holocaust Night a Cassano d’Adda (Milano). Mouth of horror- La bocca dell’orrore ha avuto l’anteprima lo scorso 14 giugno a Bari, città natale del regista, ed in seguito ad Andria. he audition ne ha avute a Terre Roveresche (PU), Gradara(PU) e Ancona.

Quest’anno sono usciti lungometraggi horror indipendenti italiani di successo che però per via delle durate troppo lunghe non sono stati ammessi al Narnia Terror night 2017, ma avranno comunque uno spazio durante la presentazione e verranno proiettati i trailer. I film sono : Wicked gift di Roberto D’antona, The anthitesis di Francesco Mirabelli, Non nuotate in quel fiume 2 di Roberto Albanesi e Sangue misto, progetto corale ideato dal regista genovese Davide Scovazzo.