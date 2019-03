Nasce il Concorso Critici dello Spettacolo 2019, indetto della rivista Sipario, in collaborazione con la Fondazione Teatro Italiano Carlo Terron e con il Fare Critica Festival di Lamezia Terme.

Il concorso si divide in tre categorie:

Premio Carlo Terron al Critico di Teatro;

- Premio “Fare Critica Festival” al Critico di Cinema;

- Premio al Critico Eccellente per la Carriera professionale.

Possono partecipare tutti i critici italiani, uomini e donne, purché in possesso della Tessera di giornalista, pubblicista o in corso di riconoscimento.

Per partecipare alle Categorie del Concorso, occorre scrivere a rivista@sipario.it, allegando copia del bonifico di 30 euro a favore della Fondazione Teatro Italiano Carlo Terron onlus per i diritti di segreteria e gestione delle domande.

I partecipanti possono inviare le loro recensioni, massimo di 10 pezzi, lunghezza consentita 2500 battute per ciascuna recensione, a rivista@sipario.it.

La redazione di Sipario provvederà alla verifica dei testi e alla relativa pubblicazione sul Portale dello Spettacolo www.sipario.it, sezione Concorso Critici dello Spettacolo.

La Giuria, presieduta da Mario Mattia Giorgetti per il Teatro e da GianLorenzo Franzì per il Cinema, assegnerà i Premi, congiuntamente ai Premi dei Lettori che voteranno le recensioni sul Portale dello Spettacolo.

I vincitori saranno ospiti del Fare Critica Festival durante il periodo degli eventi, che avranno luogo nel febbraio del 2020 e saranno coinvolti in una tavola rotonda sul tema del Fare Critica.

I premi consistono in uno Speciali Targhe con simbolico assegno e libri Edizioni Sipario per le tre categorie del Concorso.

Il regolamento di partecipazione è scaricabile dal Portale dello Spettacolo www.sipario.it

Il Concorso chiude le iscrizioni il 30 dicembre 2019 e il relativo versamento va intestato a Fondazione Teatro Italiano Carlo Terron, Banca Popolare di Milano, agenzia 19, c/c 15499, IBAN: IT06M0503401735000000015499 Causale Concorso Critici dello Spettacolo.

Lo scopo del Concorso è quello di riportare in primo piano la funzione del Critico dello Spettacolo nel contesto sociale.