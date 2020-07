Nasce il format “Consigli... A casa di Roberta”

Al via il lancio della trasmissione web e tv "Consigli... A casa di Roberta", condotto da Roberta Nardi. Il format nato da un’idea delle giornaliste Roberta Nardi e Iolanda Pomposelli, e che vede come ospite della Puntata Zero il brillante attore Roberto Luigi Mauri, è andato in onda su Radio Music Television l’8, il 9 e il 10 luglio e dal 12 luglio è online sulla Web TV Orange Dream. Il 21 luglio è andato in onda su Revolution Web Station.

Un appuntamento imperdibile sarà lunedì 27 luglio quando la conduttrice Roberta Nardi sarà ospite nella trasmissione GOLDERBY in onda su Gold Tv, Canale 17, alle 23:30 e, in tale occasione, presenterà il programma "Consigli... A casa di Roberta".

La struttura del format sarà composta da una serie di otto mini puntate, dove Roberta Nardi intervisterà l’ospite sotto forma di “chiacchierata in salotto". La sigla inedita “A casa di Roberta” è dell’autore e compositore Marco Casalaina.

Il materiale riepilogativo delle 8 puntate, della durata di circa 30 minuti, andrà in onda su Gold Tv 17 il lunedì alle ore 19:00. Il programma fornirà consigli su cosa comprare, su come cambiare il proprio look, come rinnovare casa in pochi step o dove andare a cena. Tra gli ospiti ci saranno stilisti noti ed emergenti, consulenti d’immagine, etc..

Si parlerà di tendenze, moda, bellezza, musica, food, cinema, sport, benessere... e molto altro.

Una delle otto puntate sarà dedicata a un ospite del mondo dello spettacolo nello special Red Zone. Rosso, il colore della passione per antonomasia, audace, appassionato, grintoso, fuori dalle righe, oltre gli schemi. L’obiettivo sarà quello di appassionare gli spettatori con curiosità inedite, divertenti, intriganti sui personaggi che ruotano intorno al mondo del cinema, degli eventi e dello spettacolo. Il pubblico potrà inviare le domande al VIP di turno, all’attore, allo stilista, al produttore, al regista, all’atleta, al presentatore. Verranno selezionate le domande più originali da proporre ai protagonisti. Essendo una Red Zone si potrà osare con la fantasia… finanche per porre domande un po’ piccanti.

In maniera divertente, si sveleranno curiosità sulla vita privata, sui gusti sessuali, sugli indumenti intimi preferiti… e molto altro dello special guest.

Moltissimi i media partner per il format Consigli… A casa di Roberta, dalla Gazzetta di Roma a quella di Milano e Napoli, Salerno e Avellino, da City Roma a City Milano e City Bari. E ancora Break Magazine, Exito Style, Corriere dello Spettacolo, Click Mag, I Moviez Magazine, Urban Magazine e TuaCityMag.

Link video YouTube Puntata Zero: www.youtube.com/watch?v=Y8qA...

Ph Credits: Carlo Piersanti

INFO

Radio Music Television (www.radiomusicatv.it) è sui seguenti canali del Digitale Terrestre TV – Visual Radio:

FM 90.95 / 91.20

Visual Radio DTV 608 (Lombardia, Piemonte), Sky 5608

Visual Radio DTV 673 (Campania), Sky 5673

Visual Radio DTV 656 (Emilia-Romagna), Sky 5656

Link alla puntata zero su Orange Dream Tv:

https://orangedream.tv/attualita/a-...