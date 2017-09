Nasce OOOH.Events per organizzare, gestire e vendere eventi

E’ online un nuovo sito dedicato all’organizzazione, alla gestione e alla vendita di eventi, si chiama OOOH.Events ed è lo strumento di lavoro ideale per eventi SIAE (eventi musicali, cinema, teatri, sport, mostre, eventi dal vivo, etc.) così come per eventi non-SIAE come seminari, corsi, congressi, conferenze stampa, visite guidate, etc.

Sostanzialmente l’organizzatore si registra, crea l’evento, imposta le tariffe dei biglietti e inizia subito a vendere. Il costo del servizio viene aggiunto al prezzo del biglietto, quindi per l’organizzatore è gratis. Può funzionare come unico sistema di vendita oppure in parallelo con un altro sistema esistente (per esempio, se hai già una biglietteria SIAE ma non hai le vendite online: in questo caso, potrai pubblicare su OOOH.Events il tuo evento per il quale avrai due C1, uno della biglietteria locale e uno del nostro servizio).

Puoi impostare early bird, last minute e anche associare un bene o un servizio alla vendita del biglietto (esempio: biglietto + maglietta, biglietto + drink, biglietto + pop corn e bibita, biglietto + cena, etc. etc.).

sito web: OOOH.Events

come funziona: https://oooh.events/come-funziona/

facebook: www.facebook.com/oooh.events/