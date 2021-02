Natale sul set e gennaio a Shanghai: Alberto Lancellotti e il suo inizio anno

Alberto Lancellotti vive e lavora in Cina da oltre 8 anni. Il suo percorso attoriale è fra i più peculiari; ha infatti sempre ricevuto proposte di ruoli di spicco e ad oggi il suo nome è fra i più gettonati nel giro di registi e produttori, tanto che per i progetti internazionali più importanti è stato fino ad ora sempre preso in considerazione. A proposito di lungometraggi, una delle novità che abbiamo chiesto ad Alberto di accennarci riguarda una saga di 8 film: uno dei progetti più importanti cui ha preso parte; si tratta anche di un evento piuttosto raro se si pensa che nella storia del cinema e della tv cinese è successo di essere stato scelto quale protagonista di un film soltanto ad un canadese.

Come e dove è iniziato per te il 2021? Sappiamo infatti che nel periodo natalizio sei stato sul set di un film che ti ha impegnato senza tregua diverse settimane...

Sì, ho passato le feste a girare un film per il cinema che uscirà nel 2022. Mi dicono dalla regia che non posso fare nomi, quindi mi limito a dire che è stata una bella esperienza, anche se onestamente avrei preferito passare il Natale in famiglia quest’anno. Per forza di cose, come sappiamo, questo periodo va così ma mi reputo davvero fortunato a poter lavorare in un momento in cui purtroppo il resto del mondo è fermo.

Quando ti abbiamo contattato qualche giorno fa eri in aeroporto in partenza per una nuova destinazione. Ci puoi anticipare qualcosa?

Sì, la mia destinazione era Shanghai dove ho girato una serie tv nella quale interpretavo la parte di un famoso sarto italiano. La cosa bella è stata il poter finalmente recitare in lingua italiana. La cosa brutta è stata ricevere le risposte dall’attrice cinese che, malgrado il suo impegno, non è riuscita nell’intento di parlare la nostra lingua in maniera comprensibile. Lo devo dire...Ci siamo fatti tante risate!

Una novità in cantiere di cui sentiremo parlare nei prossimi mesi è...

Il film più importante dove sono stato coinvolto come attore. Si tratta di una saga di ben 8 film. Il nome ancora non è confermato ma la storia è quella di un italiano vissuto in Cina dal 1919. Il suo nome è Amleto Vespa: iniziò come giornalista per poi diventare una spia al servizio del governo cinese contro giapponesi e tedeschi. Una storia davvero interessante della quale sono il protagonista.

A cosa lavorerai in questo periodo?

Qui in Cina il lavoro non manca per un attore straniero conosciuto. Per questo motivo, fortunato quale sono, posso addirittura rifiutare ciò che non mi ispira. In questo mese di Febbraio quindi non credo accetterò nuove parti, voglio dedicarmi alla scrittura del mio libro.