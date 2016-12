Naufragio Bösendorfer - Fabrizio de Rossi Re

Naufragio Bösendorfer è più di un progetto discografico: è il luogo dove convergono e, in un certo qual modo, "approdano" gli ultimi 30 anni di produzione pianistica del compositore Fabrizio De Rossi Re. Le composizioni vanno a costituire e abitare un luogo denso di spunti letterari, reminiscenze teatrali e citazioni rielaborate.

La musica del compositore romano però non cerca, principalmente, di coinvolgere l’ascoltatore sul piano del della sfida "cerebrale" e intellettuale: qui si parla con la lingua del ricordo, dell’emozione e della rêverie. È possibile fare esperienza dell’inquietudine, dell’orrido, dello stupore, della bellezza anche solo attraverso il suono. Il compositore gioca molto con questi aspetti e con l’orizzonte di attesa del potenziale ascoltatore: non di rado, infatti, cerca di ricreare vere e proprie sinestesie, già da titolo delle composizioni (ad es. come accade ne "La casa dei profumi").

Fausto Bongelli riesce nell’arduo compito di penetrare dentro composizioni sostanzialmente molto diverse tra loro per tecnica, natura, forma e resa sonora e tirarne fuori tutto il loro potenziale. Da notare come il linguaggio e la scrittura del compositore abbiano assimilato e rigenerato praticamente un secolo di avanguardia andando a costituire uno stile originalissimo, personale e dall’immediata riconoscibilità: si tratta quindi di una sublimazione di un certo qual "impulso all’antologia stilistica" che sembra esser alla base della vulcanica fantasia dell’autore. Interessante vedere come tutto sia reso tangibile attraverso un lavoro per piano-solo e non attraverso cambi nella composizione dell’organico.

Prezioso è anche il contributo del musicologo Mario Baroni che con rara capacità di sintesi riesce a delineare un vero e proprio "ritratto" del compositore romano nel booklet del cd, così da poter guidare il nostro ascolto con alcune chiare e definite linee di pensiero espresse attraverso un linguaggio alla portata di tutti.

Per questo motivo il Naufragio Bösendorfer è, innanzitutto, esperienza di viaggio che riuscirà a coinvolgere ogni tipo di ascoltatore.

Certo, risulterà un’esperienza inusuale, particolare, inaudita, perturbante, affascinate, ma da questo lavoro sicuramente non trapela il termine "noia". Per questo motivo Naufragio Bösendorfer potrà esser il mezzo ideale per poter ricostruire un rapporto sincero, diretto e bello con la musica contemporanea e d’avanguardia scritta.