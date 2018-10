Nelle sale dal 18 ottobre “Guarda in alto” opera prima di Fulvio Risuleo

Vi segnaliamo un film su cui scommettere...

Prodotto da Revok con Rai Cinema, dopo aver debuttato alla Festa del Cinema di Roma 2017 nella sezione Alice nella città ed essere stato in concorso al festival di Rotterdam, arriva nelle sale il 18 ottobre “Guarda in alto” opera prima di Fulvio Risuleo con Giacomo Ferrara. Una favola urbana, una avventura che poterà il protagonista a scoprire un mondo inesplorato sui tetti di Roma, tra giardini segreti e passaggi nascosti.

Classe ’91, il regista vanta già due riconoscimenti al Festival di Cannes con i cortometraggi “Lievito Madre” e “Varicella”: il primo gli è valso il terzo premio alla Cinéfondation, mentre con l’altro si è imposto alla Semaine de la Critique. Il film vanta come protagonista Giacomo Ferrara, volto noto e molto amato grazie alla sua interpretazione di Spadino in “Suburra”.

Nel cast anche attori di fama internazionale come Aurélia Poirier (“La quinta stagione”), Ivan Franek (“Il ragazzo invisibile - Seconda generazione”, “Riccardo va all’inferno”) e Lou Castel che ha lavorato tra gli altri con Bellocchio, Damiani, Monicelli, Festa Campanile, Fassbinder, Wenders.

Molte nel film anche le collaborazioni speciali. Ad esempio le maschere ed il grande murales di 15 metri che appare in tante scene sono dell’artista e fumettista Martoz. Durante la preparazione del film, invece, un altro artista, Giacomo Nanni, ha realizzato delle illustrazioni che hanno ispirato poi le scene del film. Infine, la colonna sonora è firmata dal musicista sperimentale americano Sun Araw, da cui è stato tratto l’album omonimo edito da Goodfellas.

Ma ecco una clip del film:



SINOSSI

Teco (Giacomo Ferrara) è un giovane che lavora come assistente in un forno. Una mattina assiste a un evento bizzarro che lo conduce in un’avventura che si svolge per intero sui tetti di Roma. Come in un road movie, Teco si muove da un palazzo all’altro spinto dalla curiosità scoprendo un mondo e un popolo “sopraterraneo”. Una vera e propria comunità con i suoi abitanti e le sue regole: una banda di bambini mascherati che sfugge dalla realtà degli adulti, un apicoltore eremita (Lou Castel) tra le rovine romane, una mongolfiera proveniente dalla Francia guidata da Stella (AuréliaPoirier), un’affascinante ragazza e molto altro. Teco è stupito da tutte quelle scoperte e di quante sorprese ancora quel mondo possa rivelargli, in fondo è bastato semplicemente seguire l’istinto e guardare in alto.