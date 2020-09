Nessuno escluso: il fumetto a sostegno di Emergency

Edizioni Star Comics e Emergency uniscono le forze a sostegno di “Nessuno escluso”, la campagna creata dalla nota associazione umanitaria a sostegno delle persone maggiormente colpite dalla crisi post-pandemia. Nel corso degli Star Days l’evento organizzato da Star Comics nelle giornate del 26 e del 27 settembre, in cui saranno ricreati i momenti di interazione tra autori e lettori, sarà possibile, per la prima volta dopo l’emergenza sanitaria, assistere a panel, seguire sessioni di dedica e collegarsi live in diretta dalla sede di Perugia sul sito www.stardays.it, oltre che visitare in un tour virtuale la redazione di Star Comics. Main Partner degli Star Days, VVVVID - la famosa piattaforma di streaming video - trasmetterà live la diretta delle due giornate anche sul proprio canale.

Proprio in questa occasione sarà possibile partecipare a un’asta a sostegno della campagna, acquistando i lavori messi a disposizione da tutti i disegnatori che prenderanno parte agli Star Days. Numerosi i grandi nomi che parteciperanno all’iniziativa: Alberto Ponticelli, Davide Tosello, Paola Antista, Ilaria Catalani, Mario Alberti, Daniele Brolli, Carmine Di Giandomenico, Emilio Laiso, Matteo Bussola, Emilio Pilliu, Antonello Dalena, Paolo Martinello, Davide Fabbri si sono tutti messi a disposizione del progetto.

Le opere all’asta saranno disegni o tavole a fumetti in tecniche e formati misti, realizzati appositamente per l’occasione. Nell’attesa, gli autori renderanno pubbliche anticipazioni dei work in progress: QUI potete vedere alcune esclusive foto delle opere in lavorazione. Le opere finite saranno mostrate per la prima volta il 26 settembre a partire dalle 12.45, in un momento appositamente dedicato. L’asta si terrà sulla piattaforma CharityStars – partner degli Star Days insieme a Emergency - a partire dal 26 settembre fino al 12 ottobre.

Tutto il programma delle due giornate è disponibile sul sito www.stardays.it