Netflix e le altre. La rivoluzione delle tv digitali [libro]

“La nicchia è diventata il nuovo mainstream. In questa rivoluzione, chiaramente, non si tratta solo della sopravvivenza del più forte. Tra i tanti effetti collaterali, tiri mancini come la pirateria (l’equivalente digitale di un meteorite o di un buco nero) danneggiano qualsiasi cosa. Nessuno – nemmeno gli algoritmi – può prevedere cosa sarà un successo. Di certo non saranno le macchine a dircelo. La natura umana è imprevedibile. Possiamo solo affidarci alla nostra immaginazione. Stay tuned”.

Non essendo Netflix e le altre, edito da Dino Audino, un libro giallo, possiamo permetterci di partire dalla fine del libro e lo abbiamo fatto proprio perché raramente la conclusione di un saggio riesce in poche righe a sintetizzare così bene l’oggetto dell’analisi e soprattutto a catapultare il lettore già verso l’orizzonte da venire, evitando di intrappolarsi nelle inutili e scontate sabbie mobili sul ruolo della rivoluzione digitale e sui motivi del boom delle serie televisive.

In un’eventuale competizione tra apocalittici e integrati, Neil Landau, sceneggiatore, produttore, autore e professore di Sceneggiatura e Produzione televisiva alla UCLA, si siederebbe in mezzo, ma non per evitare di prendere una posizione, semplicemente perché mette l’uomo al centro della rivoluzione tecnologica. Non a caso nell’ultima sezione del libro l’autore pubblica un interessante schema con upside/downside, ovvero elenca i pro e i contro della televisione digitale in streaming mostrandoci così la lapalissiana verità che ognuno potrà sempre avere le sue valide argomentazioni, ma in fondo, dato che alla fine dalle rivoluzioni indietro non si torna bisognerà in ogni caso farsene una ragione.

Molto più utile allora è cercare di scovare le cause e le motivazioni di fondo che hanno innescato tali cambiamenti per tentare di sopire le scosse che queste comportano nell’industria e nel settore televisivo/ audiovisivo e inoltre per prepararsi ad intercettare le prospettive future. Per farlo Landau, oltre a fare egli stesso una breve analisi dell’evoluzione del panorama produttivo e fruitivo del mercato audiovisivo, dà la parola ai protagonisti e attori (alcuni per loro stessa ammissione accidentali) di tale rivoluzione.

Netflix e le altre si articola principalmente in due sezioni. Una parte è dedicata all’incontro dell’autore con i broadcaster, l’altra invece con i creatori e gli showrunner delle serie tv di recente successo internazionale. La prima parte, interessante anche per gli amanti delle storie seriali, è decisamente molto utile e importante per tutti i professionisti del mondo dell’audiovisivo. Vengono infatti descritti proprio i casi dei broadcaster che si sono segnalati recentemente in quanto fautori della rivoluzione e che sono riusciti a conquistare importanti fette del mercato televisivo dimostrando doti di lungimiranza e di previsione del futuro oltre alla capacità di saper rischiare. In tale contesto vengono intervistati manager e producer delle più importanti e innovative piattaforme, su tutti Netflix, Amazon, Hulu, ma anche tanti altri canali poco conosciuti per il mercato italiano, le cui esperienze possono sicuramente essere prese come esempio e punto di riferimento da nuovi ed esperti professionisti del nostro Paese.

Se il primo ambito riguardava più l’aspetto funzionale, mediatico e strutturale, la seconda parte invece è dedicata ad approfondire meglio l’aspetto narrativo, produttivo ed empatico. In questo caso vengono perciò intervistati gli showrunner delle serie che hanno avuto maggior successo proprio sulle piattaforme dei broadcaster citati precedentemente. Oggetto della discussione sono serie quali House of Cards, Orange Is The New Black e Black Mirror per Netflix, o Transparent e Mozart in the Jungle per Amazon o per concludere la serie 22.11.63 tratta dal libro di Stephen King e prodotta da Hulu.

Due ambiti differenti quelli trattati da Landau, quello formale e quello contenutistico, che finiscono per rappresentare le due facce della stessa medaglia e che mai come adesso sono così complementari da non poter essere separati. Se infatti nella rivoluzione tecnologica "il mezzo è il messaggio", adesso dovremmo dire che è valido anche il contrario e cioè il messaggio è il mezzo. Perché nonostante tutto, “la natura umana è imprevedibile”. Per fortuna.