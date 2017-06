Nettuno, 29 giugno: Torna il ’Balcone in musica’

Torna il BALCONE IN MUSICA - Quarta Edizione 2017 SHARA & LA DANZA DELL’AMICIZIA Grande Evento di Apertura 29 Giugno 2017

La Rassegna Culturale di Eventi BALCONE IN MUSICA E SPETTACOLO fu ideato e diretto nel 2014 dalla musicista Maria Augusta Pannunzi con l’originalità di svolgersi da un Balcone-Palcoscenico sospeso, creando uno spettacolo suggestivo. Tale particolarità fu il motivo per il quale l’iniziativa ebbe un grande successo di pubblico e lusinghieri apprezzamenti nelle precedenti edizioni, sia a livello della Regione Lazio che nazionale. Questo anno la QUARTA EDIZIONE 2017 è organizzata dall’Associazione Culturale SHARA EVENTI D’ARTE di Nettuno, di cui la Pannunzi è Presidente. L’iniziativa è patrocinata dalla Regione Lazio e da mecenati sostenitori della Cultura, amanti della Bellezza. Nonostante le grosse difficoltà economiche e la mancanza di sostegno economico da parte del Comune di Nettuno, ed i relativi ritardi fino ad oggi, è possibile avere in programma un grande evento di apertura: “LA DANZA DELL’AMICIZIA”, Giovedì 29 giugno 2017, dalle ore 22. Lo spettacolo prevede la MUSICA POPOLARE del PROGETTO SHARA e DANZE INTERNAZIONALI, con la partecipazione dell’Associazione “Il CERCHIO dell’AMICIZIA” Onlus da Roma, diretto da Paola Pagliani, con più di 20 ballerini, e bambini che balleranno guidati dalla coreografa Denise Patané. Direzione artistica di Maria Augusta Pannunzi. L’EVENTO vuole esprimere la danza come mezzo di aggregazione e coesione sociale, per superare le nostre “diversita’”, per unirci nel concetto del CERCHIO come benessere e gioia dello stare insieme. Tutto è arricchito con la CULTURA della DANZA DELLE TRADIZIONI POPOLARI INTERNAZIONALI, dall’Italia al Mediterraneo. “L’entusiasmo di portare avanti nuovi progetti mi ha spinto di recente a fondare l’Associazione Culturale SHARA EVENTI D’ARTE, no profit, che opererà nel settore dell’Arte e dello Spettacolo, che comprende moltissimi artisti e professionisti del settore.” afferma la Pannunzi. “L’Associazione vuole creare nel Borgo Medioevale di Nettuno, tramite il BALCONE IN MUSICA, un coinvolgimento umano sempre più intenso di famiglie e bambini desiderosi di Bellezza e Gioia di vivere. L’obiettivo primario è quello di valorizzare la realtà storica, culturale ed architettonica del meraviglioso Borgo Medievale della città. Gli Eventi d’Arte sono iniziative che portano Cultura, Turismo alle Città. Tali eventi incrementano il Turismo e il Lavoro, creando nuove opportunità per Professionisti, Aziende ed Attività Commerciali di tutta la Città di Nettuno e dintorni”. Conclude infine la musicista: “Le novità saranno molte, ma restano una sorpresa! Chiunque voglia seguirci, può farlo visitando il sito dell’Ass. SHARA EVENTI D’ARTE: (www.associazioneshara.it) il mio personale (www.mapannunzi.it) e la pagina Facebook della Rassegna: www.facebook.com/ balconeinmusica. Vi aspetto tutti con emozioni forti, a cuore aperto, giovedì 29 giugno a Piazza Colonna! A presto! Per informazioni: info@associazioneshara.it