New Italian Cinema Events riparte con la promozione internazionale del cinema italiano emergente con la 19 edizione del festival N.I.C.E. RUSSIA 2016

Come ogni anno, si svolgeranno quasi in contemporanea le due tappe russe: a Mosca dal 5 all’11 aprile al Cinema Illusion e dall’8 al 13 aprile a San Pietroburgo, dove N.I.C.E. si rinnova, presentando i film al Cinema Avrora, la più antica sala cinematografica della città, costruita nel 1913 e restaurata nel 1998, che ospita abitualmente il cinema internazionale oltre a spettacoli teatrali, mostre e concerti. La selezione anche quest’anno si presenta particolarmente varia, includendo opere di generi e stili molto diversi tra loro: Cloro di Lamberto Sanfelice, Io, Arlecchino di Giorgio Pasotti e Matteo Bini, Se Dio vuole di Edoardo Falcone, Mi chiamo Maya di Tommaso Agnese, Italo di Alessia Scarso, Tempo instabile con probabili schiarite di Marco Pontecorvo, Fino a qui tutto bene di Roan Johnson.

“La selezione N.I.C.E. 2016 per la Russia conferma quindi sei film già presentati negli USA lo scorso novembre e si arricchisce con l’aggiunta della commedia di Roan Johnson a testimonianza del fatto che il festival spazia in tutti i generi, restituendo una visione a 360 gradi del nuovo cinema italiano”, ha spiegato il direttore Viviana Del Bianco. Al festival è arrivato anche il sostegno del vicesindaco di Firenze, Cristina Giachi: “N.I.C.E. è presente da ormai molti anni in Russia ed ha largamente contribuito a far apprezzare il cinema italiano. Un’attività importante che ha permesso a tanti giovani registi di farsi conoscere già dalle loro prime opere”. Infine l’intervento di Stefania Ippoliti, responsabile Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana: “da oltre venticinque anni il N.I.C.E. Festival promuove con entusiasmo e grande determinazione il nuovo cinema italiano nel mondo. Un festival che sosteniamo da sempre per il suo ruolo di ambasciatore delle nuove produzioni nazionali e per lo spazio che dà ai giovani registi, che spesso si rivelano essere veri talenti del nostro cinema. Mosca e San Pietroburgo, insieme alle tappe americane del N.I.C.E., sono le sedi più accreditate del festival per far conoscere il meglio della recente produzione cinematografica italiana e ci auguriamo che il pubblico internazionale segua con sempre maggior attenzione i nostri film”.

Il festival inizierà con la rassegna dedicata a Matteo Garrone, un evento di apertura inedito che caratterizza N.I.C.E., che nel corso degli anni ha più volte dedicato retrospettive a giovani registi ormai affermati, in cui ha creduto fin dall’inizio della loro carriera. A Mosca e San Pietroburgo saranno presentati, alla presenza del regista, Il racconto dei racconti, Reality, Gomorra, Primo amore e L’imbalsamatore. In chiusura, un altro evento speciale: la proiezione di Noi e la Giulia di Edoardo Leo, già Premio Città di Firenze. I registi presenti in quest’edizione, Matteo Garrone, Alessia Scarso, Matteo Bini e Roan Johnson, oltre alla sceneggiatrice del film Fino a qui tutto bene, Ottavia Madeddu – presenteranno in sala i loro film seguiti da un Q&A con il pubblico. Si svolgeranno, inoltre, degli incontri nelle Scuole e Università sia di Mosca che di San Pietroburgo.

Per maggiori info: www.nicefestival.org