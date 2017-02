L’ importanza di una singola scelta può condizionare una vita intera, e renderla felice o misera.

Non è mai troppo tardi, commedia frizzante scritta e diretta da Anna Fraioli, in scena al teatro Ambra alla Garbatella, racconta ironicamente i giorni precedenti al matrimonio di una giovane donna, i suoi dubbi, la sua paura, la consapevolezza-forse-di una scelta affrettata.

La trama si sviluppa in una villa sofisticata dove, a due giorni dalle nozze, arrivano, poco a poco, eccentrici ed inusuali ospiti invitati alla cerimonia: si legano situazioni, personaggi, e l’atmosfera si riscalda fino ad esplodere.

Montano i dubbi della giovane sposa, che ritrova e scopre calore nella dolcezza di un ospite, e si svela il cinismo dello sposo, giovane e affascinante politico, che sceglie un matrimonio di facciata, e già tradisce la promessa sposa con l’amante di turno.

La villa è un crocevia di personaggi eccentrici: le amiche della sposa, il cugino di lui, casinaro, e poco “diplomatico”, la simpatica e verace mamma della sposa, nervosa e agitata per le nozze e per l’incontro con l’-ex- marito-.

L’intreccio, molto semplice, nasconde, dietro al tono ironico, scanzonato e leggero sui cui si regge l’intera commedia, un messaggio ben più profondo: non è mai troppo tardi per compiere la giusta scelta e per farlo con consapevolezza e ogni singolo istante, può essere fatidico per reinventarsi.

La neosposa, ingenua e delicata, incontra nel mercatino di libri usati Alessandro, sognatore e “pulito” proprio come lei..e a pochi metri, in un locale, il fato le riserva un meno gradito incontro: un uomo smaliziato, arrivista e cinico che potrebbe diventare il suo futuro sposo.

Il “destino” s’insinua timidamente nella concatenazione di entrambi gli eventi: Alessandro avrebbe incrociato comunque lo sguardo della protagonista. La scelta e la responsabilità di cambiare le cose però, spettano solo a lei.

Una sorta di sliding doors: un singolo evento o una decisione possono cambiare l’intera esistenza e sovvertire il destino delle persone.

La commedia scorre fluidamente e l’intreccio è ben pensato, anche se risalta poco la psicologia dei singoli: ogni personaggio dell’intera commedia è un protagonista, e il carattere viene appena tratteggiato, non sviluppato o approfondito pienamente: in questo quadro d’insieme il significato risiede nel tutto, e non nelle singole parti.

Lo scenario globale ci mostra le infinite possibilità che con consapevolezza possiamo scegliere nel nostro percorso.

“Non è mai troppo tardi” infatti, per deviare da una rotta prestabilita, scegliendo una via meno facile ma più adatta a noi.