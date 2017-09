Non solo la via lattea

Diario per un itinerario cineturistico laico ed alternativo nella Spagna del Nord.

Il Viaggio di ANDATA: Da Saragozza a Santiago de Compostela.

giorno 1 SARAGOZZA

Atterrati a Barcellona, dopo un paio d’ore di autopista si arriva nella capitale dell’Aragona. Il viaggio non può non iniziare che a Saragozza perché proprio qui è nato il cinema spagnolo. La prima pellicola girata in terra iberica da uno spagnolo fu infatti nel 1897 L’uscita dalla messa di mezzogiorno dal Pilar di Saragozza. Il giovane pioniere del cinema iberico Eduardo Jimeno si era recato a Lione nel 1896 con il padre e dopo aver acquistato direttamente dai fratelli Lumiere un kit fotocinematografico composto da cinepresa, proiettore e alcuni rulli di pellicola decise di citare proprio gli inventori del cinema girando al posto dell’uscita degli operai dalle officine l’uscita dei fedeli dalla Basilica del Pilar, il luogo simbolo della capitale aragonese. Non dimentichiamoci poi che in Aragona è nato Bunuel. Nume tutelare perfetto per conciliare gli equilibri in questo viaggio tra il sacro e il profano..

giorno 2 INCROCIANDO IL CAMMINO FINO A BURGOS

Risalendo il fiume Ebro fino alla regione della Roja incrociamo il cammino di Santiago proprio nei luoghi dove il maestro Victor Erice girò nei primi anni ottanta El Sur. Proseguendo quindi lungo il cammino si arriva a Burgos città famosa per la sua celebre cattedrale. Davanti alla cattedrale gotica di Burgos in una fredda e nevosa giornata invernale si uccide Maribel Verdu al termine del film Amantes di Vicente Aranda. Sempre a Burgos tornò il compianto maestro Aranda una decina di anni dopo per girare al monastero di Las Huelgas alcune scene del suo Giovanna La Pazza. Dopotutto a Burgos siamo proprio nel cuore della leggenda del Cid..

giorno 3 DA BURGOS A LEÓN

Lasciando Burgos in direzione León - sede di un’altra celeberrima cattedrale gotica- siamo davvero nel cuore del cammino di Santiago. Pellegrini procedono a dozzine villaggio dopo villaggio ai bordi della strada maestra. Luoghi ed atmosfere che ritroviamo anche nel recente e fortunato film di Emilio Estevez Il cammino per Santiago. Siamo nella regione della Castilla y León, e nei borghi di questa regione, in percorsi alternativi al “cammino”, sono state girate pellicole come Il Cid, Il Dottor Zivago e persino Il Buono, il Brutto e il Cattivo. Il cimitero del finale infatti è a qualche km a sud di Burgos...

giorno 4 DA LEÓN A SANTIAGO

Proseguendo verso Santiago de Compostela -il giro di boa di questo itinerario- entriamo nell’estrema regione della Spagna: la Galizia. Qui Bardém ha girato due pellicole fondamentali della sua carriera. A sud di Santiago, a Vigo, I Lunedì al sole; a nord invece, sulle coste frastagliate della regione, l’intenso Mare Dentro. Parlando di pellicole girate a Santiago non possiamo non citare il film di Bunuel La Via Lattea, con la suggestiva scena onirica e metafisica che apre il film. Bunuel, che amava sempre iniziare in maniera decisa le sue pellicole, ci mostra la città del Santo completamente deserta attraversata da un pellegrino sperso nei suoi luoghi simbolo: non solo la Cattedrale ma anche i celebri portici, location questa che ritroviamo anche nel finale di La Pelle che abito di Almodóvar. I due grandi maestri del cinema spagnolo si sono quindi così incontrati “alle pendici del Santo”....