Non solo la via lattea (viaggio di ritorno)

Diario per un itinerario cineturistico laico ed alternativo nella Spagna del Nord.

Il Viaggio di RITORNO: Da Santiago de Compostela a Pamplona.

giorno 5 Da SANTIAGO A OVIEDO

Dall’estremità occidentale della penisola iberica il viaggio di ritorno prevede un percorso lungo la costa atlantica. Lasciamo così la Galizia per raggiungere le Asturie. La capitale delle Asturie è Oviedo, città che omaggia Woody Allen con una statua in bronzo a grandezza naturale nel centro della città ed il regista americano ha ringraziato girando proprio qui parte del suo Vicky Cristina Barcellona.

giorno 6 VERSO BILBAO

Lasciando Oviedo per raggiungere la basca Bilbao, la costa atlantica delle Asturie e della Cantabria ci regala un paesaggio tra i più inediti della Spagna. Le alte scogliere, le falesie, le immense spiagge di sabbia regolate dal ciclo delle maree e le austere ville liberty della costa ci offrono degli scorci affascinanti. Non a caso in queste regioni battute dall’oceano sono stati girati film come The Orphanage e The Others, dove la location si è rivelata un elemento fondamentale del racconto. Arrivati quindi a Bilbao non può mancare una visita al Museo Guggenheim, che abbiamo già visto nella sequenza di apertura di 007 - Il Mondo non basta e nel documentario opera testamento di Pollack, Frank Gehry - Creatore di sogni.

giorno 7 LA CONCHA

Proseguendo sulla costa di Biscaglia, si trova a pochi km dal confine con la Francia alle pendici dei Pirenei San Sebastián, città sospesa in un’atmosfera liberty senza tempo e sede del principale festival del cinema di Spagna. Rassegna che si svolge proprio in questi giorni e che consegnerà al vincitore la Concha (conchiglia) d’oro, che poi è anche il nome della spiaggia principale della città. A San Sebastián ha girato Victor Erice il corto La Mort Rouge, film autobiografico in cui il maestro spagnolo ricorda di aver visto nel vecchio Kursaal il primo film della sua vita. Esperienza formativa e traumatica, come ha raccontato nella sua opera prima Lo Spirito dell’Alveare. San Sebastián si vede anche nella già citata La Via Lattea di Bunuel (i pellegrini in viaggio verso Santiago da Parigi costeggiano appunto la spiaggia della Concha) e nel film I lunghi giorni delle aquile, dove la Avenida Libertad viene fatta passare per una strasse berlinese di Spandau.

giorno 8 DA PAMPLONA A BARCELLONA

Il viaggio è giunto al termine ma conviene fermarci nella vicina Pamplona, dove possiamo incontrare di nuovo i pellegrini diretti a Santiago e dove il nostro pellegrinaggio può diventare anche letterario in onore ad Hemingway. La città più amata dallo scrittore americano è stata ovviamente ricostruita ed immortalata nella trasposizione in technicolor di Fiesta, ma Pamplona, capitale della Navarra, è anche la location di Robin & Marian. Pamplona è la città di San Firmino, del rodeo con i tori nel centro della città e l’evento folcloristico di luglio è stato raccontato da Welles nel suo Chisciotte, ma anche in apertura del fortunato Scappo dalla Città con Billy Crystal. Tornando a Barcellona costeggiando i Pirenei, si incrocia un paesaggio western e lunare e si incontra la città di Huesca, location del film Le Crociate di R. Scott. Se c’è tempo prima del volo merita una passeggiata nel cuore della capitale catalana, magari a riscoprire l’architettura di Guadì immortalata da Antonioni e Tovoli in Professione: Reporter. Ma questo è già un altro viaggio...