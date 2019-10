NORTH MISSISSIPPI ALLSTARS mercoledì 16 ottobre 2019 al Monk di Roma

Appuntamento imperdibile del XV #MojoFest il prossimo mercoledì 16 ottobre 2019. Sul palco del Monk Circolo Arci, arrivano a Roma per i North Mississippi Allstars, universalmente riconosciuta come migliore rock blues band del pianeta. La formazione dei fratelli Luther e Cody Dickinson arriva a presentare il nuovo lavoro “Up And Rolling” pubblicato il 4 ottobre 2019 per conto della label New West Records. Un disco dove gli NMA si avvalgono di partecipazioni straordinarie come quella della leggenda Mavis Staples in “What You Gonna Do”, del bluesman mattatore nell’ultima stagione Cedric Burnside in “Out On The Road” e “Take My Hand” e della nuove stelle del rock a stelle e strisce Jason Isbell e Duane Betts nel brano “Mean Old World”. Proprio questa canzone mette assieme nel modo migliore la tradizione e il futuro del rock blues di cui NMA sono ambasciatori: in una sola incisione si incrociano il funerale di Jimi Hendrix, Derek & The Dominos, Duane Allman ed il padre dei fratelli, Jim Dickinson. Un’incisione per mille storie in musica: un esempio eclatante di quello che sono gli NMA sia come band che nei progetti solisti. Hanno suonato assieme a Robert Plant, The Black Crowes, Tedeschi Trucks Band, John Hiatt, The Revivalists, Anders Osborne, Jon Spencer Blues Exp. e The Word, solo per citare alcuni nomi. Prima e dopo dj-set a cura della crew di Mojo Station, tra rarità, hits, funk, r’n’b, soul.

Direzione artistica a cura del Mojo Station Blues Festival, kermesse che fa parte dell’Italian Blues Union, associazione nazionale di settore di cui riveste la vice presidenza, nonché affiliata alla Blues Foundation di Memphis, Tennessee. “Mojo Station - Il Blues e le Sue Culture” è il Radio Show in onda ogni martedi dalle ore 23:00 alle 00:00, sulle frequenze di Radio Rock 106.6 fm.

#MojoFest // A Year Long Festival