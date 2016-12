Novità della Tunuè: il graphic novel ’Demone dentro’, di Mattia Iacono

Un antico libro circondato da un alone di mistero è la chiave, intrigante e ben delineata di Demone dentro, il vivace graphic novel targato Prospero’s Books della casa editrice Tunuè. Il giovanissimo autore Mattia Iacono riesce, sin dalle prime tavole, a dare un’impronta singolare e brillante al racconto che parte dalle esistenze in stallo di Wantoo e Ulisse.

QUI si può sfogliare una anteprima online!

I due, accomunati dalla disillusione nei confronti di un presente sempre uguale, devono fare i conti con un’ingombrante parte oscura che dorme in loro. Parte che sembra dominarli in ogni gesto quotidiano, nonostante un’apparente passività. Entrambi approdano su un’ isola ostile e piena di insidie, che li coinvolgerà nell’ardua scalata verso una meta difficile, pronta a rivelarsi il luogo in cui sono nascoste le risposte di cui avevano bisogno.

Il disegnatore romano mostra grande maturità nel guidare il lettore in una trama che intreccia due percorsi emotivi simili, immettendoli verso un cammino fisico e psicologico visivamente potente, che appassiona fin dalla prima pagina.

Mattia Iacono è illustratore, fumettista e colorista romano, diplomato alla Scuola Internazionale di Comics in illustrazione e colorazione digitale. Cover artist per l’etichetta milanese Maciste Dischi, lavora per copertine come IDW (G.I.Joe, Teenage Mutant Ninja Turtles). Questo è il suo primo graphic novel.

