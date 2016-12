Novità in arrivo al MUSEO DI ROMA: prezzo speciale per visitare le mostre in corso

Dal 30 agosto 2016 le sale del Museo di Roma saranno temporaneamente interessate da lavori di adeguamento tecnico, ma rimarranno accessibili le mostre già in corso, con l’opportunità di visitarle ad un prezzo davvero speciale: 4 euro per il biglietto intero e 3 euro per quello ridotto.

Un’occasione imperdibile per intraprendere un viaggio nell’arte della caricatura a Roma dal Seicento al 1849 con la mostra L’ARTE DEL SORRISO e per immaginare come appariva la vita della città di inizio Ottocento agli occhi di un francese con la mostra ANTOINE JEAN-BAPTISTE THOMAS E IL POPOLO DI ROMA (1817-1818).

Il Museo di Roma Palazzo Braschi fa parte del Sistema Musei Civici di Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. I servizi museali sono affidati a Zètema Progetto Cultura.

LE MOSTRE

L’ARTE DEL SORRISO. LA CARICATURA A ROMA DAL SEICENTO AL 1849

Fino al 2 ottobre 2016

120 opere provenienti da diverse istituzioni culturali (Palazzo Chigi di Ariccia, Accademia Nazionale di San Luca, Archivio Storico Capitolino, Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini, Istituto Centrale per la Grafica di Roma, Museo del Risorgimento di Roma e la Collezione d’Arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca) oltre che dal Gabinetto delle Stampe di Palazzo Braschi. Sarti, cappellaie e rammendatrici di calze, accanto a soffiatori di vetro, burattinai e musicisti. Ma anche servitori gobbi che fanno bella mostra di sé a fianco a personaggi del calibro di papa Benedetto XIV e del cardinale Silvio Valenti Gonzaga, immortalati nel celebre quadro di Giovanni Paolo Pannini.

L’esposizione è a cura di Angela Maria D’Amelio, Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, Simonetta Tozzi. Catalogo Campisano Editore.

ANTOINE JEAN-BAPTISTE THOMAS E IL POPOLO DI ROMA (1817-1818)

Prorogata al 4 dicembre 2016

Come doveva apparire agli occhi di un francese la Roma di inizio Ottocento? Caotica e rumorosa, certo, ma anche piena di colori e di suoni, di odori perfino e costellata di volti caratteristici e anonimi al tempo stesso, inconfondibili. Sono i mestieri del popolo ad animare le vie e le piazze, assieme ai rituali condivisi dalla gente come dai nobili e dal clero e snocciolati come i grani di un rosario lungo tutto l’anno, giorno dopo giorno, a cadenzare il tempo e le stagioni.

Questo caleidoscopio di scene quotidiane colpì a tal punto il pittore Antoine Jean-Baptiste Thomas da spingerlo a realizzare una serie di schizzi dal vero, durante il suo soggiorno romano tra il 1816 e il 1818 in qualità di vincitore del Prix de Rome dell’Accademia di Francia. Il Museo di Roma conserva non solo vari esemplari, sia sciolti sia rilegati, delle litografie inserite nel volume di Thomas Un an à Rome et dans ses environs, ma anche 142 disegni originali, acquisiti nel 1963, una selezione dei quali viene esposta in mostra. Nel percorso espositivo le rappresentazioni di Thomas vengono affiancate da alcune opere di Bartolomeo Pinelli.

Esposizione a cura di Angela Maria D’Amelio e Simonetta Tozzi. Catalogo Campisano Editore.

Dove

Museo di Roma - Palazzo Braschi

Ingresso da Piazza Navona, 2 e da Piazza San Pantaleo, 10

Biglietteria

Dal martedì alla domenica dalle ore 10 – 19 (la biglietteria chiude alle 18). Chiuso il lunedì

Prezzi

4 euro intero, 3 euro ridotto; gratuito per le categorie previste dalla tariffazione vigente

Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Zètema Progetto Cultura

Mastercard Priceless Rome

Tel 060608 (tutti i giorni ore 9.00 - 21.00) _www.museodiroma.it

www.museiincomuneroma.it