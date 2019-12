NPE Edizioni: il saggio più completo in Italia su tutto ciò che riguarda il mondo di Tarzan

Il saggio più completo in Italia su tutto ciò che riguarda il mondo di Tarzan, l’uomo scimmia.

Frutto di ben 5 anni di ricerche, questo nuovo, corposo lavoro di Raffaele De Falco (già autore del bestseller Tex – Fiumi di China italiana in deserti americani) rappresenta il saggio più completo in Italia su tutto ciò che riguarda il mondo di Tarzan, l’uomo scimmia. Il celebre personaggio di Edgar Rice Burroughs viene analizzato dall’autore sotto tutte le sue sfaccettature e la sua multimedialità. Dal romanzo ai comic book, passando per il cinema, le serie tv, i cartoon e persino le trasmissioni radio dedicate! Tarzan non è solo un eroe, un giustiziere, un “super uomo”, semplicemente Tarzan incarna il senso assoluto di libertà. L’opera, ricca di immagini e foto di repertorio a colori, si avvale di una completissima cronologia multimediale di tutte le opere e adattamenti che si sono avvicendati negli anni e che hanno permesso a più generazioni di poter conoscere la leggenda dell’uomo scimmia e delle sue avventure.

