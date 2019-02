Nuove uscite, 18-21 febbraio 2019

Sono undici i nuovi titoli in uscita tra il 18 e il 21 febbraio, tra cui: la storia del candidato alla Casa Bianca, Gary Hart, interpretato da Hugh Jackman e diretto da Jason Reitman; una commedia al veleno con protagonisti due scatenati Melissa McCarthy e Richard E. Grant; il secondo capitolo della saga dei mattoncini più famosi del mondo; il ritorno sul grande schermo di Fausto Brizzi, con una commedia con protagonisti l’anomalo duo Lillo-Paolo Ruffini; un nuovo thriller per l’inossidabile Liam Neeson; un biopic per ricordare l’attivista e icona punk Vivienne Westwood.

Regia: Marielle Heller; Genere: Biografico, commeida; Cast principale: Melissa McCarthy, Anna Deavere Smith, Julie Ann Emery, Richard E. Grant, Dolly Wells, Joanna P. Adler, Marc Evan Jackson, Christian Navarro, Alice Kremelberg, Jane Curtin; Data di uscita: 21 febbraio.



Breve sinossi: Lee Israel é una scrittrice, quasi caduta in disgrazia: nessuno compra più le sue biografie e non riesce a sbarcare il lunario. Quasi per caso, inizierà a utilizzare il suo talento per scopi non del tutto nobili...

EX OTAGO – SIAMO COME GENOVA

Regia: Paolo Santamaria; Genere: Documentario; Data di uscita: 18 febbraio.



Breve sinossi: La storia degli Ex Otago, raccontata attraverso filmati live, tesimonianze e tanta musica...

LAND

Regia: Babak Jalali; Genere: Drammatico; Cast principale: Rod Rondeaux, Florence Klein, Wilma Pelly, James Coleman, Georgina Lightning, Antonia Steinberg, Andrew Katers, Griffin Burns; Data di uscita: 21 febbraio.



Breve sinossi: La famiglia Denteclaw, che vive nella riserva indiana di Prairie Wolf, riceve una notizia terribile: Floyd, il figlio minore è morto in Afghanistan e la salma é già stata preparata per essere ricondotta a casa. Ma non sarà affatto così semplice...

L’INGREDIENTE SEGRETO

Regia: Gjorce Stavreski; Genere: Drammatico; Cast principale: Blagoj Veselinov, Anastas Tanovski, Aksel Mehmet, Aleksandar Mikic, Miroslav Petkovic, Dime Iliev; Data di uscita: 21 febbraio.



Breve sinossi: Vele é un meccanico che lavora presso un deposito ferroviario: é in crisi economica e deve raccimolare il più possibile per comprare le medicine utili a suo padre, malato di cancro. Un giorno fa una scoperta che gli cambierà la vita...

MODALITÀ AEREO

Regia: Fausto Brizzi; Genere: Commedia; Cast principale: Lillo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti, Veronica Logan, Luca Vecchi, Pablo, Pedro, Christian Monaldi; Data di uscita: 21 febbraio.



Breve sinossi: Diego é un imprenditore ricco e affascinante; Ivano é un umile inserviente in aeroporto. Un giorno, una pura casualità, costringerà i loro destini a incrociarsi e le loro vite non sarnanno più le stesse...

PARLAMI DI TE

Regia: Hervé Mimran; Genere: Commedia; Cast principale: Leïla Bekhti, Fabrice Luchini, Rebecca Marder, Igor Gotesman, Yves Jacques, Clémence Massart, Micha Lescot, Frederique Tirmont, Evelyne Didi, Eric Wapler; Data di uscita: 21 febbraio.



Breve sinossi: Alain è un uomo d’affari intraprendete e dotato di un’innata capacità affabulatoria. Un giorno, un certo accadimento lo costringerà a frenare la sua “sfrenata” quotidianità...

QUELLO CHE VERAMENTE IMPORTA

Regia: Paco Arango; Genere: Drammatico; Cast principale: Oliver Jackson-Cohen, Jonathan Pryce, Camilla Luddington, Kaitlyn Bernard, Jorge Garcia, Brian Downey, Suresh John; Data di uscita: 21 febbraio.



Breve sinossi: Alec è un giovane riparatore di apparecchi elettrici, che vive a Londra una vita sopra le righe. Un giorno, suo zio Raymond gli propone un patto che ribalterà la sua vita completamente...

THE FRONT RUNNER – IL VIZIO DEL POTERE

Regia: Jason Reitman; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Hugh Jackman, Vera Farmiga, Alfred Molina, Sara Paxton, Kaitlyn Dever, Molly Ephraim, Mamoudou Athie, J.K. Simmons, Courtney Ford, Ari Graynor, Kevin Pollak, Bill Burr; Data di uscita: 21 febbraio.



Breve sinossi: La storia del candidato alla Casa Bianca, Gary Hart, favorito per la poltrona di presidente, ma sconfitto da uno scandalo da lui stesso provocato...

THE LEGO MOVIE 2

Regia: Mike Mitchell; Genere: Animazione, commedia; Cast principale: Chris Pratt, Claudio Santamaria, Alison Brie, Stephanie Beatriz, Elizabeth Banks, Channing Tatum, Will Arnett, Nick Offerman (voci); Data di uscita: 21 febbraio.



Breve sinossi: Emmet, Lucy e Batman dovranno unire di nuovo le forze per affrontare la minaccia dei LEGO DUPLO®, invasori dalle intenzioni affatto pcifiche...

UN UOMO TRANQUILLO

Regia: Hans Petter Moland; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Liam Neeson, Tom Bateman, Emmy Rossum, William Forsythe, Laura Dern, Julia Jones, Domenick Lombardozzi, Aleks Paunovic, John Doman, Victor Zinck Jr., Benjamin Hollingsworth; Data di uscita: 21 febbraio.



Breve sinossi: Nels Coxman é un mite cittadino del Colorado, che sbarca il lunario guidando spazzanevi. Quando suo figlio viene ucciso da un potente boss della mala, la vita di Nels non sarà più la stessa...

WESTWOOD. PUNK, ICONA, ATTIVISTA

Regia: Lorna Tucker; Genere: Documentario, biografico; Data di uscita: 20 febbraio.



Breve sinossi: La storia di Vivienne Westwood, attivista e icona rivoluzionaria, armata di talento smisurato e una passione incontrollabile per la diffusione della cultura...