Il collettivo Edison Studio, con il supporto della Società Italiana degli Autori e Editori per il progetto “SIAE – Classici di Oggi” e con la collaborazione della Cineteca di Bologna e del Romaeuropa Festival 2016, bandisce il concorso internazionale di composizione musicale per le immagini Sounds of Silences .

Scopo del concorso è quello di stimolare la creatività musicale nella sua interazione con il mezzo audiovisivo e, in particolare, l’interpretazione sonora di pellicole storiche del cinema muto a partire dall’attenzione verso il timbro che caratterizza la musica strumentale, elettronica ed elettroacustica dei nostri giorni.

Nella fase preliminare del concorso i concorrenti dovranno inviare entro il 30 aprile 2016 una loro opera audiovisiva di cui avranno composto la parte musicale. Una giuria selezionerà tra i partecipanti tre finalisti che saranno invitati a realizzare entro il 15 ottobre una colonna sonora per un mediometraggio degli anni del muto scelto da Edison Studio in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Una giuria internazionale formata da Gian Luca Farinelli (direttore della Cineteca di Bologna), Monique Veaute (presidente della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura), Alvin Curran (compositore), Claudio Ambrosini (compositore) e Giulio Latini (docente di Comunicazione multimediale all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”), assegnerà i premi ai concorrenti finalisti nel corso di un evento pubblico programmato per il 12 novembre nell’ambito del Romaeuropa Festival 2016 presso la Casa del Jazz di Roma.

Il monte premi del concorso è di 6000 euro.

Il Concorso è rivolto a tutti i compositori di qualsiasi nazionalità nati dopo il 31/12/1980. La partecipazione al Concorso potrà essere sia individuale che collettiva.

Negli intenti degli organizzatori i finalisti del concorso Sounds of Silences potranno dare il loro contributo ad una ridefinizione del senso, dell’estetica e della struttura nel cinema che precede l’avvento del sonoro non semplicemente “accompagnando” le immagini, ma rivelando contenuti nascosti e originali, dando voce nuova a quanto altrimenti silenzioso.

Il regolamento del concorso e la scheda d’iscrizione on-line è disponibile all’indirizzo http://www.edisonstudio.it/promotio...

Per informazioni: soundsofsilences@edisonstudio.it