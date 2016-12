Festival di Cannes 2016 - Programma completo

E’ stato ufficializzato il programma completo del Festival di Cannes 2016, che si svolgerà dall’11 al 22 maggio. Numerosi gli artisti di calibro internazionale che parteciperanno, da Pedro Almodovar a Sean Penn, da Jeff Nichols, Jean-Pierre e Luc Dardenne e Nicolas Winding Refn e ancora Xavier Dolan, Jim Jarmusch, Ken Loach, Park Chan-Wook, Jodie Foster, Woody Allen, Steven Spielberg e molti altri...senza contare tutte le star che sfileranno per il pubblico e i cronisti, tra le quali Geroge Clooney, Russel Crowe e Ryan Gosling. Una nota dolente l’assenza di titoli italiani in concorso

CONCORSO

Toni Erdmann, di Maren Ade

Julieta, di Pedro Almodovar

American honey, di Andrea Arnold

Personal shopper, di Olivier Assayas

La fille inconnue, di Jean-Pierre e Luc Dardenne

Juste la fin du monde, di Xavier Dolan

Ma loute, di Bruno Dumont

Paterson, di Jim Jarmusch

Rester vertical, di Alain Guiraudie

Aquarius, di Kleber Mendonca Filho

Mal de pierres, di Nicole Garcia

I, Daniel Blake, di Ken Loach

Ma’ rosa, di Brillante Mendoza

Bacalaureat, di Cristian Mungiu

Loving, di Jeff Nichols

Agassi, di Park Chan-Wook

The last face, di Sean Penn

Sieranevada, di Cristi Puiu

Elle, di Paul Verhoeven

The neon demon, di Nicolas Winding Refn

FUORI CONCORSO

Café society, di Woody Allen (film d’apertura)

Il gigante gentile, di Steven Spielberg

Goksung, di Na Hong-Jin

Money monster, di Jodie Foster

The nice guys, di Shane Black

SEANCE DE MINUIT

Gimme danger, di Jim Jarmusch

Bu-San-Haeng, di Yeon Sang-ho

SEANCE SPECIEL

L’ultima spiaggia, di Thanos Anasopoulos e Davide Del Degan

Hissein Habré, une tragédie tchadienne, di Mahamat-Saleh Haroun

Exil, di Rithy Panh

La mort de Louis XIV, di Albert Serra

Le cancre, di Paul Vecchiali

UN CERTAIN REGARDE

Varoonegi, di Behnam Behzadi

Apprentice, di Boo Jufeng

Voir du pays, di Delphine e Muriel Coulin

La danseuse, di Stéphanie Di Giusto

Eshtebak, di Mohamed Diab

La tortue rouge, di Michael Dudok De Wit

Fuchi ni tatsu, di Fukada Koji

Omor Shakhsiya, di Maha Haj

Me’ever laharim vehegvaot, di Eran Kolirin

After the storm, di Kore-Eda Hirokazu

Hymyileva mies, di Joho Kuosmanen

La larga noche de Francisco Sanctis, di Francisco Marquez e Andrea Testa

Caini, di Bogdan Mirica

Pericle il nero, di Stefano Mordini

The transfiguration, di Michael O’Shea

Captain Fantastic, di Matt Ross

Uchenik, di Kirill Serebrennikov