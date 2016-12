David di Donatello 2016 - Tutti i vincitori

Nella serata di lunedì 18 aprile 2016 sono stati assegnati i premi David di Donatello 2016 (gli Oscar del cinema italiano). Trionfo per Il racconto dei racconti di Matteo Garrone e Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti. Il premio per Miglior Film è stato assegnato a Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese. Miglior Film Europeo a Il figlio di Saul, mentre il premio per il Miglior Film Straniero è stato assegnato a Il ponte delle spie di Steven Spielberg.

MIGLIOR FILM

Fuocoammare, di Gianfranco Rosi

Il racconto dei racconti - Tale of tales, di Matteo Garrone

Non essere cattivo, di Claudio Caligari

Perfetti sconosciuti, di Paolo Genovese

Youth - La giovinezza, di Paolo Sorrentino

MIGLIORE REGISTA

Gianfranco Rosi per Fuocoammare

Matteo Garrone per Il racconto dei racconti - Tale of tales

Claudio Caligari per Non essere cattivo

Paolo Genovese per Perfetti sconosciuti

Paolo Sorrentino per Youth - La giovinezza

MIGLIORE REGISTA ESORDIENTE

Carlo Lavagna per Arianna

Adriano Valerio per Banat - Il viaggio

Piero Messina per L’attesa

Gabriele Mainetti per Lo chiamavano Jeeg Robot

Fabio Bonifacci e Francesco Micciché per Loro chi?

Alberto Caviglia per Pecore in erba

MIGLIORE SCENEGGIATURA

Il racconto dei racconti - Tale of tales

Lo chiamavano Jeeg Robot

Non essere cattivo

Perfetti sconosciuti (Filippo Bologna, Paolo Costella, Paolo Genovese, Paola Mammini, Rolando Ravello)

Youth - La giovinezza

MIGLIORE PRODUTTORE

Fuocoammare (21uno Film, Stemal Entertainment, Istituto Luce-Cinecittà, Rai Cinema, Les Films d’Ici con Arte France Cinéma)

Il racconto dei racconti - Tale of tales (Archimede, Rai Cinema)

Lo chiamavano Jeeg Robot (Gabriele Mainetti per Goon Films, Rai Cinema)

Non essere cattivo (Paolo Bogna, Simone Isola e Valerio Mastandrea per Kimera Film, con Rai Cinema e Taodue Film, produttore associato Pietro Valsecchi, in collaborazione con Leone Film Group)

Youth - La giovinezza (Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori per Indigo Film)

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Àstrid Bergès-Frisbey per Alaska

Paola Cortellesi per Gli ultimi saranno ultimi

Sabrina Ferilli per Io e lei

Juliette Binoche per L’attesa

Ilenia Pastorelli per Lo chiamavano Jeeg Robot

Valeria Golino per Per amor vostro

Anna Foglietta per Perfetti sconosciuti

MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA

Claudio Santamaria per Lo chiamavano Jeeg Robot

Alessandro Borghi per Non essere cattivo

Luca Marinelli per Non essere cattivo

Marco Giallini per Perfetti sconosciuti

Valerio Mastandrea per Perfetti sconosciuti

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Piera Degli Esposti per Assolo

Antonia Truppo per Lo chiamavano Jeeg Robot

Elisabetta De Vito per Non essere cattivo

Sonia Bergamasco per Quo vado?

Claudia Cardinale per Ultima fermata

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

Valerio Binasco per Alaska

Fabrizio Bentivoglio per Gli ultimi saranno ultimi

Giuseppe Battiston per La felicità è un sistema complesso

Luca Marinelli per Lo chiamavano Jeeg Robot

Alessandro Borghi per Suburra

MIGLIORE AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Il racconto dei racconti - Tale of tales, Peter Suchitzky

Lo chiamavano Jeeg Robot, Michele D’Attanasio

Non essere cattivo, Maurizio Calvesi

Suburra, Paolo Carnera

Youth - La giovinezza, Luca Bigazzi

MIGLIORE MUSICISTA

Il racconto dei racconti - Tale of tales, Alexandre Desplat

La corrispondenza, Ennio Morricone

Lo chiamavano Jeeg Robot, Michele Braga, Gabriele Mainetti

Non essere cattivo, Paolo Vivaldi con la collaborazione di Alessandro Sartini

Youth - La giovinezza, David Lang

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

La felicità è un sistema complesso - "Torta di noi" musica, testi e interpretazione di Niccolò Contessa

Non essere cattivo - "A cuor leggero" musica, testi e interpretazione di Riccardo Sinigallia

Perfetti sconosciuti - "Perfetti sconosciuti" musica di Bungaro e Cesare Chiodo, testi e interpretazione di Fiorella Mannoia

Quo vado? - "La prima repubblica" musica, testi e interpretazione di Luca Medici (Checco Zalone)

Youth - La giovinezza - "Simple song #3" musica e testi di David Lang, interpretata da Sumi Jo

MIGLIORE SCENOGRAFO

Il racconto dei racconti - Tale of tales - Dimitri Capuani, Alessia Anfuso

La corrispondenza - Maurizio Sabatini

Lo chiamavano Jeeg Robot - Massimiliano Sturiale

Non essere cattivo - Giada Calabria

Suburra - Paki Meduri

Youth - La giovinezza - Ludovica Ferrario

MIGLIORE COSTUMISTA

Il racconto dei racconti - Tale of tales - Massimo Cantini Parrini

La corrispondenza - Gemma Mascagni

Lo chiamavano Jeeg Robot - Mary Montalto

Non essere cattivo - Chiara Ferrantini

Youth - La giovinezza - Carlo Poggioli

MIGLIORE TRUCCATORE

Il racconto dei racconti - Tale of tales - Gino Tamagnini

La corrispondenza - Enrico Iacoponi

Lo chiamavano Jeeg Robot - Giulio Pezza

Non essere cattivo - Lidia Minì

Youth - La giovinezza - Maurizio Silvi

MIGLIORE ACCONCIATORE

Il racconto dei racconti - Tale of tales - Francesco Pegoretti

La corrispondenza - Elena Gregorini

Lo chiamavano Jeeg Robot - Angelo Vannella

Non essere cattivo - Sharim Sabatini

Youth - La giovinezza - Aldo Signoretti

MIGLIORE MONTATORE

Fuocoammare - Jacopo Quadri

Lo chiamavano Jeeg Robot - Andrea Maguolo con la collaborazione di Federico Conforti

Perfetti sconosciuti - Consuelo Catucci

Suburra - Patrizio Marone

Youth - La giovinezza - Cristiano Travaglioli

MIGLIOR FONICO DI PRESA DIRETTA

Il racconto dei racconti – Tale of tales

Lo chiamavano Jeeg Robot

Perfetti sconosciuti

Youth - La giovinezza

Non essere cattivo

MIGLIORI EFFETTI DIGITALI

Game Therapy - EDI – Effetti Digitali Italiani

Il racconto dei racconti – Il racconto dei racconti - Makinarium

Lo chiamavano Jeeg Robot - Chromatica

Suburra - Visualogie

Youth - La giovinezza - Peerless

MIGLIOR DOCUMENTARIO DI LUNGOMETRAGGIO

Harry’s Bar, di Carlotta Cerquetti

I bambini sanno, di Walter Veltroni

Louisiana (The other side), di Roberto Minervini

Revelstoke. Un bacio nel vento, di Nicola Moruzzi

S is for Stanley, di Alex Infascelli

MIGLIOR FILM DELL’UNIONE EUROPEA

45 anni

Dio esiste e vive a Bruxelles

Il figlio di Saul

Perfect day

The danish girl

MIGLIOR FILM STRANIERO

Carol

Il caso Spotlight

Il ponte delle spie

Inside out

Remember

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

A metà luce, di Anna Gigante

Bellissima, di Alessandro Capitani

Dove l’acqua con l’altra acqua si confonde, di Gianluca Mangiasciutti e Massimo Loi

La ballata dei senzatetto, di Monica Manganelli

Per Anna, di Andrea Zuliani

DAVID GIOVANI

Alaska, di Claudio Cupellini

Gli ultimi saranno ultimi, di Massimiliano Bruno

La corrispondenza, di Giuseppe Tornatore

Non essere cattivo, di Claudio Caligari

Quo vado?, di Gennaro Nunziante