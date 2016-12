Uscite al cinema, 18 agosto 2016

Due nuove pellicole vi aspettano al cinema dal 18 agosto: l’attesissimo e terrificante horror dell’esordiente Robert Eggers e un musical-drama con protagonisti due ragazzi così diversi, eppure accomunati da un’unico obiettivo!

NEW YORK ACADEMY

Regia: Michael Damian; Genere: Drammatico, musicale; Cast principale: Keenan Kampa, Nicholas Galitzine,Sonoya Mizuno, Jane Seymour; Data di uscita: 18 agosto.



Breve sinossi: Una ballerina di danza classica incontra un giovane e talentuoso violinista che tenta di sbarcare il lunario dilettandosi con il suo strumento nella metropolitana di New York. Tra i due scocca fin da subito la scintilla, ma una prova ancora più ardua dell’amore li attende...

THE WITCH

Regia: Robert Eggers; Genere: Horror; Cast principale: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw, Ellie Grainger,Lucas Dawson; Data di uscita: 18 agosto.



Breve sinossi: New England, 1630. Una famiglia di pellegrini si stabilisce in prossimità di un bosco. Tutto sembra andare per il meglio, ma quando il figlioletto appena nato sparisce nel nulla, forze oscure sembrano maledire la famiglia e il loro raccolto. Quale presenza demoniaca vive nel cuore del bosco?