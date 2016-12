Festa del Cinema di Roma 2016 - Presentazione e programma completo

È tutto pronto. L’undicesima edizione della Festa del Cinema di Roma sta per aprire i battenti: undici giorni di cinema, spettacolo, incontri e masterclass, dal 13 al 23 ottobre. A presentare la kermesse presso l’Auditorium Parco della Musica (ormai consacrata a casa della Festa) il presidente Piera Detassis che focalizza l’attenzione sulla “mobilità” della Festa e sottolinea il ruolo fondamentale che ricoprirà il pubblico («L’evento si svolgerà non solo all’interno dell’Auditorium, ma in tutta la città, mentre al centro del nostro progetto resta il pubblico, il punto di riferimento, da formare e con cui dialogare»); è intervenuto anche il direttore Antonio Monda che ci tiene a precisare quanto questa sarà «Una festa del cinema che si apre per dialogare con le altre forme di espressione». Tanto cinema, ma anche tantissimi ospiti: da Viggo Mortensen a Bernardo Bertolucci, da Maryl Streep a Oliver Stone e ancora Roberto Benigni, Don DeLillo, Renzo Arbore e tanti altri. Una Festa che apre le porte anche alla scena musicale italiana e internazionale, ospitando Jovanotti, Paolo Conte, Elio e le Storie Tese e Michael Bublé, che intratterranno il pubblico con le loro storie di vita, spiegando quanto il cinema sia stato fondamentale per loro. Ma, più dei titoli, degli ospiti e dello spettacolo, l’undicesima edizione della festa del Cinema di Roma si preannuncia già un successo per il suo fine benefico: l’incasso della proiezione di un film sul terremoto in Emilia verrà devoluto ai paesi vittime del sisma che ha lacerato il centro Italia qualche settimana fa.

Ed ecco il programma completo, nel quale spiccano quattro titoli italiani, il ritorno di Oliver Stone e l’inesauribile Werner Herzog.

SELEZIONE UFFICIALE:

7 MINUTI, di Michele Placido (Italia)

7.19AM, di Jorge Michael Grau (Messico)

THE ACCOUNTANT, di Gavin O’Connor (Stati Uniti, Canada)

THE BIRTH OF A NATION, di Nate Parker (Stati Uniti)

LA CAJA VACÍA, di Claudia Sainte-Luce (Francia, Messico)

DENIAL, di Mick Jackson (Stati Uniti, Regno Unito)

THE EAGLE HUNTRESS, di Otto Bell (Regno Unito, Mongolia, Stati Uniti)

LA FILLE DE BREST, di Emmanuelle Bercot (Francia)

AL FINAL DEL TÚNEL, di Rodrigo Grande (Argentina, Spagna)

FLORENCE FOSTER JENKINS, di Stephen Frears (Regno Unito)

FRITZ LANG, di Gordian Maugg (Germania)

GOLDSTONE, di Ivan Sen (Australia)

THE HOLLARS, di John Krasinski (Stati Uniti)

INTO THE INFERNO, di Werner Herzog (Regno Unito, Austria)

IRRÉPROCHABLE, di Sébastien Marnier (Francia)

JAVDANEGI, di Mehdi Fard Ghaderi (Iran)

THE LAST LAUGH, di Ferne Pearlstein (Stati Uniti)

LION,di Garth Davis (Australia, Regno Unito, Stati Uniti)

MANCHESTER BY THE SEA, di Kenneth Lonergan (Stati Uniti)

MARIA PER ROMA, di Karen Di Porto (Italia)

MEDINAT HAGAMADIM, di Yaniv Berman (Israele, Palestina)

MOONLIGHT, di Barry Jenkins (Stati Uniti)

LA MUJER DEL ANIMAL, di Victor Gaviria (Colombia)

NAGAI IIWAKE, di Miwa Nishikawa (Giappone)

NAPOLI ’44, di Francesco Patierno (Italia)

NOCES, di Stephan Streker (Belgio, Francia, Lussemburgo, Pakistan)

POWIDOKI, di Andrzej Wajda (Polonia)

RICHARD LINKLATER: DREAM IS DESTINY, di Louis Black, Karen Bernstein (Stati Uniti)

THE ROLLING STONES OLÉ OLÉ OLÉ!: A TRIP ACROSS LATIN AMERICA, di Paul Dugdale (Regno Unito)

SAN SHAO YE DE JIAN, di Tung-Shing ’Derek’ Yee (Hong Kong, China)

THE SECRET SCRIPTURE, di Jim Sheridan (Irlanda)

SNOWDEN, di Oliver Stone (Stati Uniti, Germania)

SOLE CUORE AMORE, di Daniele Vicari (Italia)

TODO LO DEMÁS, di Natalia Almada (Messico, Stati Uniti)

TRAMPS, di Adam Leon (Stati Uniti)

LA ÚLTIMA TARDE, di Joel Calero (Perù, Colombia)

UNA, di Benedict Andrews (Regno Unito)

In collaborazione con ALICE NELLA CITTA’:

CAPTAIN FANTASTIC, di Matt Ross (Stati Uniti)

LOUISE EN HIVER, di Jean-François Laguionie (Francia, Canada)

SING STREET, di John Carney (Irlanda, Regno Unito, Stati Uniti)