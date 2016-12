Uscite al cinema, 4-8 ottobre 2016

Dieci nuove uscite vi aspettano dal 4-8 ottobre, tra le quali: un’adrenalinico thriller war-movie con Armie Hammer; il nuovo e magnetico documentario del maestro Werner Herzog sulla nascita e il futuro di Internet; l’animazione della Universal Pictures che porta sul grande schermo la vita segreta degli animali domestici; l’inferno sull’oceano con protagonista Mark Wahlberg; il Francesco D’Assisi interpretato da Elio Germano!

DEEPWATER – INFERNO SULL’OCEANO

Regia: Peter Berg; Genere: Azione, drammatico; Cast principale: Mark Wahlberg, Kurt Russell, Kate Hudson, Dylan O’Brien, John Malkovich, Gina Rodriguez, Brad Leland, J.D. Evermore, Joe Chrest; Data di uscita: 6 ottobre.



Breve sinossi: L’agghiacciante storia dei 126 lavoratori che il 20 aprile 2010 dovettero fronteggiare il disastro in mare aperto della Deepwater Horizon: condizioni di lavoro estreme e pericoli mortali a bordo di un mostro d’acciaio lasciato solo nel bel mezzo dell’oceano...

DOMANI

Regia: Cyril Dion, Mélanie Laurent; Genere: Documentario; Data di uscita: 6 ottobre.



Breve sinossi: Esistono delle teorie che attestano la possibilità che nel 2100 parte della popolazione mondiale potrebbe estinguersi. I registi di questo documentario partono in giro per il mondo alla scoperta di quali cause potrebbero provocare tali conseguenze catastrofiche.

GIOVANNI SEGANTINI – MAGIA DELLA LUCE

Regia: Christian Labhart; Genere: Biografico; Data di uscita: 6 ottobre.



Breve sinossi: Un ritratto appassionato e accurato di Giovanni Segantini, uno dei pittori più brillanti e innovativi di fine Ottocento. Un viaggio alla scoperta della vena artistica del pittore, delle sue idee e del lato più intimo di un uomo introverso.

IL SOGNO DI FRANCESCO

Regia: Renaud Fely, Arnaud Louvet; Genere: Biografico, storico; Cast principale: Elio Germano, Jérémie Renier, Alba Rohrwacher, Stefano Cassetti, Thomas Doret,Yannick Renier, Eric Caravaca; Data di uscita: 4 ottobre.



Breve sinossi: Francesco è un uomo mite, intransigente nel profetizzare il suo verbo e la sua idea di fede. Purtroppo finirà per scontrarsi con il papato di Innocenzo III, il quale si ostinerà a chiedergli di modificare la Regola, non condivisa dai piani alti della Chiesa.

IL TRENINO THOMAS – LA GRANDE CORSA

Genere: Animazione; Cast principale: Cristina D’Avena; Data di uscita: 8 ottobre.

_ Breve sinossi: Il trenino Thomas è intenzionato a partecipare al Grande Show della Stazione Ferroviaria, ma dovrà fare i conti con gli altri partecipanti, aggressivi e indisponenti, per potersi confrontare ad armi pari in un mondo in cui i buoni sentimenti e lo spirito di partecipazione sembrano essere relegati in secondo piano.

LA VERITA’ STA IN CIELO

Regia: Roberto Faenza; Genere: Biografico, storico, drammatico; Cast principale: Riccardo Scamarcio, Maya Sansa,Greta Scarano, Valentina Lodovini, Shel Shapiro, Luciano Roffi, Tommaso Lazotti,Alessandro Bertolucci, Giacomo Gonnella,Alberto Cracco; Data di uscita: 6 ottobre.



Breve sinossi: Il 22 giugno 1983 la città di Roma viene sconvolta dalla sparizione della giovanissima Emanuela Orlandi, figlia di un commesso pontificio. Che fineha fatto Emenuela? E perchè le autorità giungono a sospettare di poteri forti, come quello pontificio, la banda della Magliana e Mafia Capitale?

LO AND BEHOLD – IL FUTURO E’ OGGI

Regia: Werner herzog; Genere: Documentario; Data di uscita: 6 ottobre.



Breve sinossi: Una magistrale ricerca ai primordi della nascita di Internet, uno studio della sua evoluzione e sulle teorie che la descrivono come lo strumento indispensabile per la costruzione del futuro della razza umana. Fin dove ci si può spingere con internet? Questa entità artificiale mostra davvero dei limiti? E in che modo sta cambiando il nostro modo di vivere...?

MINE

Regia: Fabio Guaglione, Fabio Resinaro; Genere: Guerra; Cast principale: Armie Hammer, Annabelle Wallis,Tom Cullen, Juliet Aubrey, Geoff Bell, Clint Dyer; Data di uscita: 6 ottobre.



Breve sinossi: Di ritorno da una missione verso il campo base, un soldato calpesta una mina antiuomo sepolta sotto la sabbia: da quel momento non può più muoversi, altrimenti l’ordigno esploderebbe, uccidendolo. Con i soccorsi a due giorni dalla sua posizione, lo sventurato soldato non potrà far altro che aspettare, difendersi dai pericoli naturali che il deserto ha in serbo per lui e resistere...

PETS

Regia: Chris Renaud, Yarrow Cheney; Genere: Animazione; Cast principale: Francesco Mandelli, Lillo, Laura Chiatti, Alessandro Cattelan, Louis C.K., Eric Stonestreet, Kevin Hart, Jenny Slate, Ellie Kemper, Albert Brooks; Data di uscita: 6 ottobre.



Breve sinossi: Come si comportano gli animali domestici quando i loro padroni escono di casa? Una commedia animata esilarante sul comportamento nascosto e più “umano” dei nostri amici a quattro zampe.

QUANDO HAI 17 ANNI

Regia: André Téchiné; Genere: Drammatico; Cast principale: Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein; Data di uscita: 6 ottobre.



Breve sinossi: Tom e Damien sono due liceali che si sopportano a malapena, prendendosi a male parole e, perfino, picchiandosi. Quando la madre adottiva di Tom rimane incinta, per cercare di aiutarla nella difficile gravidanza, Marianne, la madre di Damien, dicide di ospitare il rivale del figlio in casa sua. Come cambierà il rapporto tra i due coetanei?