’Evil Selfie’, cortometraggio horror di Eros Bosi in anteprima al Narnia Terror Night il 21 novembre

A due anni dal mediometraggio di vampiri Circondato dalle tenebre, torna il regista ternano Eros Bosi, classe 1988, con Evil Selfie, cortometraggio dalla durata di 11 minuti che vede in un simpatico cameo la partecipazione di Gene Gnocchi che ha stimato i lavori di Bosi già ai tempi de La mano infernale.

Ecco il trailer:



Girato a Terni durante la scorsa primavera in collaborazione con Luca Alessandro (E.N.D.-The movie, Questione di sguardi) e Luigi Nappa (co-regista di Questione di sguardi) alle riprese, Alex Visani (The pyramid) come fonico e Pasquale Miele agli effetti speciali. Il film sarà proiettato in anteprima il 21 novembre durante la nuova edizione del Narnia Terror Night 2016 al cinema Mario Monicelli di Narni (Terni).

E’ anche previsto che farà parte del film a episodi, seguito di 17 a mezzanotte del regista Davide Pesca. La trama di Evil Selfie parla di Fabiano (Eros Bosi) e Mara (Diletta Vedovelli), una coppietta che si reca in una zona di campagna un bel giorno di sole. Si scatteranno dei selfie e alle loro spalle apparirà il fantasma di Isabella (Chiara Palombi) una ragazzina deceduta pochi giorni prima in quel posto. Nel cast anche Maurizio Bolli ( già in Circondato dalle tenebre) nel ruolo del papà di Isabella. Le musiche le composte dal musicista ternano Leonardo Mansueti e Valter Bonetti, chitarrista piacentino del gruppo punk anni ’80 i Pedago Party.