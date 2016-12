Uscite al cinema, 24-27 ottobre 2016

Ben undici nuove pellicole vi aspettano dal 24-27 ottobre, tra le quali: l’attesissimo esordio del Doctor Strange di casa Marvel; Ben Affleck nei panni del genio matematico (semi)criminale Christian Wolff; la nuova avventura di Pif in terra siciliana; il nuovo capitolo orrorifico con protagonista la maledetta tavola Ouija; il nuovo film (thriller) dei fratelli Dardenne!

DOCTOR STRANGE

Regia: Scott Derrickson; Genere: Cine-comics, fantasy; Cast principale: Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Tilda Swinton, Mads Mikkelsen,Chiwetel Ejiofor, Michael Stuhlbarg, Benedict Wong, Benjamin Bratt, Scott Adkins; Data di uscita: 26 ottobre.



Breve sinossi: Stephen Strange è un affermato chirurgo. A seguito di un incidente stradale, perde l’uso delle mani. Non riuscendo ad affidarsi alla medicina tradizionale per guarire dalla menomazione, il dottore si affida alle arti mistiche del Kamar-Taj, un conclave di praticanti della magia...

ENCLAVE

Regia: Goran Radovanovic; Genere: Drammatico; Data di uscita: 27 ottobre.



Breve sinossi: Nenad è un bambino serbo che vive a Vrelo, un villagio albanese in Kosovo. Assieme al padre e al nonno, gravemente malato e acui è molto affezionato, Nenad vive una quotidianità fatta di stenti, privazioni e pericoli: il suo rapporto con la popolazione, inasprito dalla guerra recente, lo spingerà a crescere prima del tempo...

IN GUERRA PER AMORE

Regia: Pif; Genere: Commedia; Cast principale: Pif, Miriam Leone, Andrea Di Stefano, Stella Egitto, Aurora Quattrocchi,Robert Madison, Vincent Riotta, Maurizio Marchetti, Sergio Vespertino, Maurizio Bologna, Antonello Puglisi, Mario Pupella; Data di uscita: 27 ottobre.



Breve sinossi: Seconda Guerra Mondiale: Arturo è un giovane che lavora come cameriere in un ristorante di New York. E’ innamorato della graziosa Flora che, purtroppo, è già stata promessa in sposa a un giovane rampollo di una famiglia malavitosa. Per battere sul tempo il suo rivale in amore, Arturo decide di arruolarsi nell’esercito americano diretto verso la Sicilia, come viatico per raggiungere i genitori di Flora e chiederl loro la mano della figlia. Ma la situazione si rivelerà più complicata del previsto...

LA RAGAZZA SENZA NOME

Regia: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne; Genere: Drammatico; Cast principale: Adèle Haenel, Jérémie Renier,Olivier Gourmet, Fabrizio Rongione, Thomas Doret, Christelle Cornil; Data di uscita: 27 ottobre.



Breve sinossi: Jenny è un medico che, appena prima dell’ora di chiusura del suo studio medico, sente suonare alla porta. La giovane non apre e, con stupore, il mattino seguente viene a conoscenza del ritrovamento del corpo di una ragazza nelle vicinanze del suo studio: chi è la ragazza senza nome e chi l’ha uccisa?

MAPPLETHORPE

Regia: Fenton Bailey, Randy Barbato; Genere: Documentario, biografico; Data di uscita: 24 ottobre.



Breve sinossi: Robert Mapplethorpe viene ricordato come uno degli artisti più innovativi del XX secolo: questo documentario ripercorre gli ultimi anni della sua vita, analizzandone il talento artistico e narrando le battaglie per la salvaguardia dei diritti degli omosessuali.

OUIJA – LE ORIGINI DEL MALE

Regia: Mike Flanagan; Genere: Horror; Cast principale: Elizabeth Reaser, Henry Thomas, Lin Shaye, Doug Jones, Annalise Basso, Sam Anderson; Data di uscita: 27 ottobre.



Breve sinossi: Una madre e le loro figlie decidono di introdurre una tavola Ouija come elemento scenico aggiuntivo per le loro false sedute spiritiche. Ma ben presto, scopriranno che con il male non si scherza mai...

PAROLA DI DIO

Regia: Kirill Serebrennikov; Genere: Drammatico; Cast principale: Viktoriya Isakova, Yuliya Aug, Pyotr Skvortsov; Data di uscita: 27 ottobre.



Breve sinossi: Un giovane in piena immersione mistica, ossessionato dai passaggi più estremi della Bibbia, trascorre le giornate inveendo contro comportamenti per lui profani. La giovane Elena sembra l’unica intenzionata a correggere la sua tediosa reticenza verso semplici atti come nuotare in bikini, insegnare eduzcazione sessuale a scuola e altri ancora. Ma riuscirà a mostrarsi più convincente della parola di Dio?

RACCONTO CALABRESE

Regia: Renato Pagliuso; Genere: Drammatico; Cast principale: Robert Woods, Paolo Mauro, Marco Silani , Chiara Conti; Data di uscita: 27 ottobre.



Breve sinossi: Pasquale decide di far ritorno al suo villaggio natale in Calabria, dopo essersi allontanato, causa vizio del gioco. Una volta a casa, incontra Lino, un suo vecchio amico, desideroso di ricongiungersi con la figlia dopo tanti anni: inizia per i due un viaggio di redenzione, con l’obiettivo di rimettere insieme i cocci di una vita in frantumi.

SAINT AMOUR

Regia: Benoît Delépine, Gustave de Kervern; Genere: Commedia; Cast principale: Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste, Céline Sallette,Gustave de Kervern, Andréa Ferréol, Chiara Mastroianni, Ana Girardot; Data di uscita: 27 ottobre.



Breve sinossi: Bruno è un allevatore senza più motivazioni che ogni anno partecipa al Salone dell’Agricoltura di Parigi. Stavolta lo accompagna anche il padre Jean, intenzionato ad aiutare il figlio a vincere il primo premio, così da lasciargli in eredità la fattoria di famiglia.

THE ACCOUNTANT

Regia: Gavin O’Connor; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Ben Affleck, Anna Kendrick, Jon Bernthal, J.K. Simmons, John Lithgow, Jeffrey Tambor, Alison Wright, Cynthia Addai-Robinson, Ron Yuan; Data di uscita: 27 ottobre.



Breve sinossi: Christian Wolff è un genio matematico e lavora sottocopertura con svariate agenzie criminali in tutto il mondo. Ma quando viene contattato per analizzare il buco di bilancio di un milione di dollari di una società specializzata in robotica, la situazione diventerà molto più pericolosa di quanto immaginato...

TROLLS

Regia: Mike Mitchell, Walt Dohrn; Genere: Animazione; Cast principale: Anna Kendrick, Justin Timberlake; Data di uscita: 27 ottobre.



Breve sinossi: I trolls Poppy e Branch uniti per salvare i loro amici dalle grinfie di Re Gristle e del suo crudele braccio destro Bergen. Un’avventura musicale, spassosa e colorata!