Uscite al cinema, 31 ottobre-3 novembre 2016

In arrivo nei cinema nove titoli da scoprire, tra i quali: il nuovo film di Michele Placido; la dissacrante commedia animata con protagonista una salsiccia e i suoi amici; le fantastiche avventure del giovane Kubo, tra spiriti e pericoli; un docu-film sull’icona del porno italiano Rocco Siffredi; la caccia all’orso di un un uomo e suo figlio tra i boschi delle Dolomiti!

7 MINUTI

Regia: Michele Placido; Genere: Drammatico; Cast principale: Cristiana Capotondi, Violante Placido, Ambra Angiolini, Ottavia Piccolo, Fiorella Mannoia, Maria Nazionale, Clémence Poésy, Sabine Timoteo, Anne Consigny; Data di uscita: 3 novembre.



Breve sinossi: Quanto possono pesare sette minuti sulla vita di un gruppo di operaie? Donne dal carattere forte, mogli, madri ma, soprattutto, lavoratrici aggrappate al senso del dovere e decise a tutti i costi a difendere la loro individualità in una società precaria sotto tutti i punti di vista.

IN BICI SENZA SELLA

Regia: Giovanni Battista Origo, Sole Tonnini, Gianluca Mangiasciutti, Matteo Giancaspro, Cristian Iezzi, Chiara De Marchis, Francesco Dafano; Genere: Commedia; Cast principale: Riccardo De Filippis, Edoardo Pesce, Alberto Di Stasio, Michele Bevilacqua, Luca Scapparone, Flavio Domenici, Alessandro Giuggioli, Stefano Ambrogi, Emanuela Mascherini, Francesco Montanari, Alberto Gimignani, Ciro Scalera; Data di uscita: 3 novembre.



Breve sinossi: Sette giovani intraprendenti e disposti a tutto, devono confrontarsi giorno dopo giorno con la realtà imperscrutabile che la precaria società e il fragile riparo di un posto di lavoro rendono ancor più torbida. Come ci si guadagna il posto fisso? E una volta ottenuto, cosa viene dopo?

KUBO E LA SPADA MAGICA

Regia: Travis Knight; Genere: Animazione; Data di uscita: 3 novembre.



Breve sinossi: Kubo ama raccontare storie fantastiche agli abitanti del villaggio in cui vive. Ma quando, per sbaglio, evoca uno spirito da un’altro mondo, il giovane partirà per un viaggio assieme ai compagni Monkey e Beetle per riparare all’errore commesso e svelare alcuni segreti del suo passato...

LA PELLE DELL’ORSO

Regia: Marco Paolini; Genere: Drammatico, avventura; Cast principale: Marco Paolini, Leonardo Mason, Lucia Mascino, Paolo Pierobon, Maria Paiato, Mirko Artuso; Data di uscita: 3 novembre.



Breve sinossi: In un villaggio sulle Dolomiti, un uomo dal torbido passato decide di espiare i suoi peccati dando la caccia a un terribile orso che minaccia gli allevatori. Verrà seguito dal figlioletto Domenico, intenzionato a ricucire il rapporto con il genitore, in un’avventura ammaliante, quanto pericolosa!

LA RAGAZZA DEL TRENO

Regia: Tate Taylor; Genere: Thriller; Cast principale: Emily Blunt, Haley Bennett, Justin Theroux, Rebecca Ferguson, Luke Evans, Edgar Ramirez, Allison Janney; Data di uscita: 3 novembre.



Breve sinossi: Rachel Watson è una giovane donna che ha perso sia suo marito, che il lavoro. Ogni giorno, tuttavia, continua a salire sullo stesso treno che un tempo la conduceva sul posto di lavoro, fantasticando sulla vita che scorre veloce attraverso il finestrino. Ma un giorno, Rachel nota qualcosa di strano...

NON SI RUBA A CASA DEI LADRI

Regia: Carlo Vanzina; Genere: Commedia; Cast principale: Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Manuela Arcuri, Stefania Rocca, Maurizio Mattioli, Fabrizio Buompastore; Data di uscita: 3 novembre.



Breve sinossi: Antonio è un cittadino onesto che decide di vendicarsi di Simone, un politico corrotto, derubandolo dei suoi sporchi risparmi, nascosti in una banca svizzera. Un tentativo poco ortodosso di sopperire all’efficenza della giustizia italiana...

ROCCO

Regia: Thierry Demaizière, Alban Teurlai; Genere: Documentario, biografico; Cast principale: Rocco Siffredi; Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: La vita e la fama di un uomo divenuto leggenda nel settore della produzione cinematografica a luci rosse. Rocco Siffredi è stato il simbolo del porno italiano per anni, un uomo che ha deciso di affidare la sua vita al desiderio, ma che nasconde un lato sensibile, forse, insospettabile...

SAUSAGE PARTY – VITA SEGRETA DI UNA SALSICCIA

Regia: Greg Tiernan, Conrad Vernon; Genere: Animazione; Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: Cosa succede ai prodotti alimentari di un supermercato quando vengono acquistati dalla clientela? Una salsiccia è intenzionata a scoprire la verità e, insieme a un gruppo di amici da barbeque, scoprirà qualcosa di così terribile da minacciare le loro esistenze!

UN MOSTRO DALLE MILLE TESTE

Regia: Rodrigo Plà; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Jana Raluy, Emilio Echevarria, Sebastián Aguirre; Data di uscita: 3 novembre.



Breve sinossi: Una donna è intenzionata ad assicurare al marito le cure che merita. Inizia , così, una feroce battaglia contro la losca agenzia assicurativa che non sembra affatto intenzionata a esaudire i suoi desideri, sprofondando in un abisso di violenza e malaffare.