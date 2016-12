Uscite al cinema, 29 novembre-3 dicembre 2016

Dieci nuovi titoli vi aspettano al cinema a partire dal 29 novembre, tra i quali: la storia del capitano Chelsea Sullenberger raccontata da Clint Eastwood e Tom Hanks; il ritorno di Matthew McCounaghey nei panni di un contadino ribelle nella’America confederata; la storia dolce-amara del dolce Zucchina; il consueto appuntamento natalizio con il cine-panettone con protagonisti Massimo Boldi e Biagio Izzo.

AMORE E INGANNI

Regia: Whit Stillman; Genere: Drammatico, sentimentale, commedia; Cast principale: Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Xavier Samuel, Morfydd Clark, Jenn Murray, Stephen Fry; Data di uscita: 1 dicembre.



Breve sinossi: Lady Susan Vernon è una giovane donna molto scaltra che, curiosa di scoprire nuovi pettegolezzi, si reca a Churchill per una vacanza. Il suo scopo è quello di scovare un buon partito per lei e per sua figlia, in un cinico e beffardo anfratto di società, nel quale la lingua ferisce molto più della spada.

FREE STATE OF JONES

Regia: Gary Ross; Genere: Drammatico, storico; Cast principale: Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Mahershala Ali, Keri Russell, Brian Lee Franklin, Donald Watkins, Christopher Berry, Sean Bridgers, Bill Tangradi, Thomas Francis Murphy, Joe Chrest, Jacob Lofland, Jessica Collins, Gary Grubbs; Data di uscita: 1 dicembre.



Breve sinossi: Newt Knight è un contadino che, deciso a rivendicare i propri diritti civili assieme a quelli degli schiavi, si ribella alla Confederazione degli Stati del Sud, combattendo a capo di un improbabile esercito di rivoltosi.

I CORMORANI

Regia: Fabio Bobbio; Genere: Avventura; Cast principale: Samuele Bogni, Matteo Turri; Data di uscita: 1 dicembre.



Breve sinossi: E’ estate e Matteo e Samuele la trascorrono, come sempre, giocando in riva al lago, nei prati e al centro commerciale. Ma qualcosa sta cambiando, perchè rispetto agli anni passati, i due ragazzi cominciano ad avvertire nuove necessità: stanno diventando grandi e guardano il mondo da una diversa prospettiva...

L’AMORE RUBATO

Regia: Irish Braschi; Genere: Drammatico; Cast principale: Elena Sofia Ricci, Stefania Rocca, Gabriella Pession, Chiara Mastalli, Francesco Montanari, Alessandro Preziosi, Elisabetta Mirra, Emilio Solfrizzi, Antonello Fassari, Massimo Poggio, Antonio Catania, Daniela Poggi, Cecilia Dazzi, Luisa De Santis, Emanuel Caserio; Data di uscita: 29 novembre.



Breve sinossi: Cinque donne, cinque storie diverse, ma accomunate dalla violenza, da un amore morboso che amore non è e da tanta, troppa, ingiustificata sofferenza.

LA MIA VITA DA ZUCCHINA

Regia: Claude Barras; Genere: Animazione; Data di uscita: 2 dicembre.



Breve sinossi: Zucchina è il soprannome di un bambino di appena nove anni che viene mandato a vivere in una casa famiglia dopo la prematura scomparsa della madre. Lì, assieme ai suoi nuovi amici, riuscirà a ritrovare la serenità e a elabroare il lutto per la morte del genitore.

LA STOFFA DEI SOGNI

Regia: Gianfranco Cabiddu; Genere: Drammatico; Cast principale: Sergio Rubini, Ennio Fantastichini, Teresa Saponangelo, Francesco Di Leva, Ciro Petrone; Data di uscita: 1 dicembre.



Breve sinossi: Camorristi e attori in cerca della loro identità si ritrovano tutti assieme su un’isola-carcere. Lì, nel tentativo di mettere in scena “La tempesta” di William Shakespeare, sarà compito del direttore capire chi è chi, scandagliando l’animo di ognuno di loro, in un turbinio di emozioni, passioni e individualità ambigue.

PEPPA PIG IN GIRO PER IL MONDO

Genere: Animazione; Data di uscita: 3 dicembre.



Breve sinossi: Peppa Pig e i suoi amoci vanno in giro per il mondo a scoprire e a divertirsi con cose nuove e mai viste.

ROCK DOG

Regia: Ash Brannon; Genere: Animazione; Cast principale: Luke Wilson, J.K. Simmons, Eddie Izzard, Matt Dillon, Mae Whitman, Sam Elliott; Data di uscita: 1 dicembre.



Breve sinossi: Body è un cane pastore addestrato fin da cucciolo da suo padre per essere pronto a guidare il gregge di pecore quando sarà il momento. Ma quando Body ascolta una canzone rock da una radio caduta dal cielo, la sua vita cambierà per sempre...

SULLY

Regia: Clint Eastwood; Genere: Drammatico, biografico; Cast principale: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn, Mike O’Malley, Ann Cusack, Sam Huntington, Jamey Sheridan, Autumn Reeser, Jerry Ferrara, Jeff Kober, Holt McCallany, Molly Hagan, Chris Bauer, Michael Rapaport; Data di uscita: 1 dicembre.



Breve sinossi: Il 15 gennaio 2009, il capitano Chelsea Sullenberger fu costretto a dar fondo a tutto il suo coraggio e alla sua esperienza per effettuare un atterraggio miracoloso sulle acque del fiume Hudson, salvando la vita dell’intero equipaggio. Per questo la gente lo acclama come un eroe, ma la vita di Sully non sarà più la stessa...

UN NATALE AL SUD

Regia: Federico Marsicano; Genere: Commedia; Cast principale: Massimo Boldi, Biagio Izzo, Anna Tatangelo, Paolo Conticini, Debora Villa, Barbara Tabita, Enzo Salvi, Loredana De Nardis, Simone Paciello, Riccardo Dose, Giulia Penna, Ludovica Bizzaglia, Paola Caruso, Giuseppe Giacobazzi; Data di uscita: 1 dicembre.



Breve sinossi: Peppino e Ambrogio decidono di trascorrere al Sud il Natale con le rispettive famiglie. Presto, i due verranno a conoscenza delle occupazioni virtuali dei loro figli, fidanzati con ragazze conosciute sul web, ma mai incontrate dal vivo. Per Peppino e Ambrogio questa è l’occasione per insegnare qualcosa ai loro ragazzi...