Uscite al cinema, 4-5 gennaio 2017

Quattro nuovi titoli in uscita tra il 4 e il 5 gennaio: l’adattamento della saga videoludica Assasin’s Creed con protagonista Micheal Fassbender, un esilarante concorso canoro tra animali, Will Smith di nuovo alla ricerca della felicità perduta, il nuovo lavoro di Asghar Farhadi.

ASSASSIN’S CREED

Regia: Justin Kurzel; Genere: Avventura, fantascienza; Cast principale: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Ariane Labed, Brian Gleeson, Michael Kenneth Williams; Data di uscita: 4 gennaio.



Breve sinossi: Giustiziato per lasciare che sia creduto davvero morto, Callum Lynch viene sottoposto a un procedimento di alterazione psichica, che gli consente di rivivere le gesta di un suo antenato appartenente a una grandiosa setta di assassini nella Spagna del XV secolo. Sfide inimmaginabili lo attendono...

COLLATERAL BEAUTY

Regia: David Frankel; Genere: Drammatico; Cast principale: Will Smith, Edward Norton, Keira Knightley, Kate Winslet, Helen Mirren, Naomie Harris, Michael Peña, Enrique Murciano, Kylie Rogers; Data di uscita: 4 gennaio.



Breve sinossi: Un brillante e ottimista uomo d’affari perde interesse nella vita, spofondando in un vortice di cupa malinconia e cinismo, dopo aver perso il figlio. Preoccupati per la sua condizione, i suoi amici si ingegnano per costringerlo a ritrovare l’entusiasmo e la serenità di un tempo.

IL CLIENTE

Regia: Asghar Farhadi; Genere: Drammatico; Cast principale: Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti; Data di uscita: 5 gennaio.



Breve sinossi: Emad e Rana sono una coppia di attori che si vedono costretti ad abbandonare la loro casa nel centro di Teheran, causa ristrutturazione. Vengono ospitati da un amico in una nuova casa. Tutto sembra andare liscio, ma quando viene a galla la verità sulla precedente inquilina, la loro vita subirà una brusca sterzata...

SING

Regia: Garth Jennings; Genere: Animazione, musicale; Cast principale: Matthew McConaughey, Seth MacFarlane, Reese Witherspoon, Taron Egerton, Scarlett Johansson, John C. Reilly, Tori Kelly, Francesco Prando, Federica De Bortoli, Alessandro Campaiola, David Chevalier, Chiara Gioncardi, Massimiliano Alto; Data di uscita: 4 gennaio.



Breve sinossi: Il koala Buster è proprietario di un teatro caduto in disgrazia. Con l’intento di riportare il suo unico amore ai fasti di un tempo, decide di organizzare un contest canoro in cui chiunque può partecipare. Per alcuni dei partecipanti più dotati, il concorso canoro rappresenterà un’occasione per emergere e riscattere loro stessi.