’Violette Sauvage’ sbarca in Italia. Dalla Francia, un nuovo modo di fare shopping

Dopo lo straordinario successo d’Oltralpe, Violette Sauvage, l’associazione di moda francese che ha rivoluzionato il concetto di “shopping” e di moda, arriva finalmente in Italia con il più grande evento di “Vide Dressing” che si terrà a Roma, presso la Casa dell’Architettura, i giorni 8 e 9 aprile dalle 11,00 alle 19,00.

Grazie ad un’innovativa idea del fondatore Rino Coletti, infatti, Violette ha lanciato una nuova consuetudine del fare shopping che punta al “riutilizzo glamour”, unendo qualità e divertimento. Non un semplice mercatino dell’usato, quindi, ma una vero e proprio “store” di abbigliamento e accessori, vintage e non solo. Ciclicamente, infatti, nella moda si presentano capi d’abbigliamento che tornano a fare tendenza e, proprio da questo, nasce l’idea di Coletti di coniare un vero e proprio network di appassionati e “fashion addicted”, creando enormi possibilità sia di guadagno che di compravendita.

Sempre più spesso le donne – ma negli ultimi tempi, anche gli uomini – riempiono i loro armadi di capi d’abbigliamento ancora con il cartellino, che rimangono totalmente inutilizzati per lunghi periodi. Violette permette di rivendere tutti quegli acquisti di troppo, ricavandone un vantaggioso guadagno economico. In Francia, infatti, per molti venditori il Vide Dressing è diventata un’attività a tutti gli effetti – basti pensare che gli eventi organizzati nel 2016 d’Oltralpe sono stati ben diciotto. Allo stesso tempo, gli acquirenti possono trovare le tanto desiderate offerte in un unico posto, senza andare alla sfrenata ricerca di outlet sparsi in giro per la città.

Non solo. L’impresa promuove gli articoli in vendita attraverso i suoi canali social, garantendo così pubblicità ai venditori ma anche qualità agli acquirenti. In questo modo, i venditori sono maggiormente incentivati a proporre solo articoli di qualità.

L’obiettivo di Violette ora è quello di replicare il successo internazionale anche in Italia, con il primo evento che si terrà ad aprile nella capitale, per poi espandersi nel resto del paese.

Info

www.violettesauvage.it